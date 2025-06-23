Признаюсь честно, я давно подсел на кроссовки с толстой подошвой. Выглядят круто, это факт, но главное – они реально удобные в городе и за его пределами. Сам щеголяю в таких не первый сезон и знаю, о чем говорю. Это не просто обувка, а удачный микс стильного вида и практичности, которая вывозит и по асфальту, и по более жестким тропкам.

Сегодня пробежимся по десятке мужских моделей, которые цепляют не только здоровенной платформой, но и умными технологиями, классными материалами, прокачанной амортизацией и подошвой, готовой к бездорожью. А перед началом рекомендую подписаться на Telegram канал , где новинки Xiaomi и другие интересные устройства появляются быстрее всего. Поехали!

реклама





Adidas Switch FWD

КУПИТЬ МОЖНО ТУТ

Классика жанра в черном цвете – универсал, который впишется хоть в спорт-лук, хоть в повседневку. Что мне нравится: верх – микс синтетики и текстиля, прочный и комфортный. Стелька мягкая, ногам приятно. Шнуровка – просто завяжи под себя, чтобы сидело идеально. Носок усиленный – значит, прослужат дольше. Резиновая подметка цепляется даже на мокром или скользком – проверено.

реклама





Reebok Zig Dynamica 4

КУПИТЬ МОЖНО ТУТ

Узнаешь сразу по фирменной "зигзагообразной" подошве – это не просто прикол, а реально смягчает шаги и поддерживает стопу. Сверху дышащий сетчатый материал – ноги не парятся. Подошва резиновая, с хорошим протектором – не поскользнешься. В середине стопы работает технология FuelFoam – гасит удар. Шнурки – классика, затяни как надо. Стелька ЭВА подстраивается под ногу. Серый цвет – без проблем с любым гардеробом.

Puma PWR NITRO SQD 2

реклама





КУПИТЬ МОЖНО ТУТ

Тут ставка на технологию NITROFOAM в подошве – двойная плотность, значит, амортизация топ и боковая устойчивость на уровне. Нижний слой – резина PUMAGRIP, не даст поехать на скользких поверхностях. Верх – легкий текстиль, не утяжеляет. Шнуровка – подгони как тебе удобно. Черные – беспроигрышный вариант и для зала, и для прогулок по городу.

Reebok Zig Dynamica 5:

КУПИТЬ МОЖНО ТУТ

реклама





Это уже эволюция "зика". Подошва та же узнаваемая, но "начинка" свежее: амортизация Floatride Energy Foam – топчется мягко. Верх – дышащий текстиль, почти без швов, даже если ходишь целый день, дискомфорта нет. Протектор продумали – цепляется за что угодно. Стелька анатомическая – ноге правильно. Технологии Energy Arc и Flexweave работают на то, чтобы нагрузка распределялась умно, а обувь весила меньше, но не теряла в устойчивости.

Nike Zoom 2K

КУПИТЬ МОЖНО ТУТ

Ретро-душа с современными фишками. Светлый оттенок – легко впишется в летние и демисезонные образы. Верх – кожа + текстиль, дышит. Начинка вдохновлена легендой ZX, но с современными плюшками. Амортизация Jet Boost – каждый шаг пружинит. Подметка PUMAGRIP (да, у Nike тоже есть такая фишка для сцепления) не даст упасть. Шнуровка – затянул под себя.

Adidas ZX 22 Boost

КУПИТЬ МОЖНО ТУТ

Нейтральная расцветка – подойдет подо что угодно. Плюс экологичность – часть материалов из вторсырья. Классический ZX-силуэт (тот самый боковой зигзаг) сочетается с топовой технологией Boost в подошве – мягко и пружинисто, как будто идешь по облакам. Дизайн – золотая середина: не пустой, но и не перегруженный. Классика с современным комфортом.

Reebok Zig Dynamica STR

КУПИТЬ МОЖНО ТУТ

Опять наши любимые "зики", в практичном черно-сером цвете. Подошва – фирменный зигзаг + резина с выраженным рисунком протектора. Верх – микс искусственной кожи и текстиля, и прочно, и дышит. Шнуровка – фиксируй как нравится. Стелька текстильная – комфорт. Можно носить круглый год.

Puma Trinity Mid Hybrid

КУПИТЬ МОЖНО ТУТ

Сочный зеленый цвет – настоящий козырь для тех, кто любит быть в центре внимания и не боится дерзких акцентов. Верхняя часть сочетает практичность и стиль: экокожа + текстиль. Такая комбинация не только выглядит современно, но и обеспечивает отличную вентиляцию – ногам в них точно не будет жарко даже при активной носке. А внутри вас ждет мягкая подкладка, которая создает ощущение комфорта с первой же примерки – очень приятно для кожи стопы.

Asics GEL-NIMBUS 27

КУПИТЬ МОЖНО ТУТ

На предпоследнем месте модель для тех, кто серьезно бегает или просто любит максимум комфорта. Амортизация – это их конек: гель GEL в пятке и носке + FLYTEFOAM BLAST+ в подошве. Верх ENGINEERED MESH + стелька ORTHOLITE X-55 – ноги дышат. Технология TRUSSTIC SYSTEM – устойчивость на уровне. Подошва AHAR+ – супер износостойкая. Вес всего 295 гр. – бегать или много ходить легко. Премиум-комфорт и технологии.

FILA Trace Mesh

КУПИТЬ МОЖНО ТУТ

Бросаются в глаза здоровенной подошвой – это не только стильно, но и амортизирует отлично (спасибо слою ЭВА внутри). Верх – искусственная кожа + полиэстер, прочный и вентилируемый. Резиновая подметка держит хорошо и долго не сотрется. Сами кроссы очень легкие (ТПУ + ЭВА) – не чувствуешь на ногах, идеально на каждый день.



Высокая подошва – это не просто писк моды, а реально удобно. Все модели тут – с характером: и вид мощный, и материалы качественные, и технологии работают - как вы поняли, я имею несколько моделей в своем арсенале. Надеюсь, мой опыт поможет выбрать свои идеальные кроссы. Удачи в выборе и отличного настроения! Напоследок, подпишитесь на мой Telergam канал про технику , чтобы быть в курсе последних новинок.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424