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Автоматическая покупка редких подарков в Telegram - как не пропустить тренд подарков и стикеров

Покупаю редкие подарки и стикеры в Telegram быстрее всех с ботом для автопокупки, чтобы потенциально заработать на их росте
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С появлением в Telegram системы цифровых подарков многие пользователи столкнулись с интересным феноменом – некоторые виртуальные подарки становятся настоящим дефицитом. Их ограниченный тираж и высокая популярность приводят к тому, что новые релизы раскупаются за считанные минуты, а иногда и секунды. Недавний выход редких предметов – золотых сосок и мороженого – наглядно показал, насколько быстро исчезают ценные гифты. Тут на помощь приходит полезный бот, который автоматически скупает подарки вы момент их выхода. Как его настроить расскажу в этом обзоре.

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Кому удобна видеоинструкция рекомендую посмотреть обзор на моем YouTube канале 

Основная сложность заключается в том, что Telegram не предупреждает заранее о выходе новых подарков. Они появляются спонтанно, и успеть купить их можно только если постоянно мониторить каналы и чаты. Даже если вы узнали о новом дропе, нет гарантии, что успеете совершить покупку – некоторые гифты скупаются ботами за доли секунды. В результате, большинство пользователей остаются ни с чем, а редкие подарки достаются либо самым удачливым, либо тем, кто использует автоматизированные системы.

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Чтобы не зависеть от времени выхода подарков и не проигрывать ботам в скорости, я начал использовать бота для автопокупки. Его главная функция – автоматическая покупка подарков в Telegram по заданным параметрам. Это полностью избавляет от необходимости дежурить в ожидании новых релизов. Бот работает круглосуточно, и если появляется подарок, соответствующий установленным критериям, он мгновенно его приобретает.

Для начала работы с AutoGiftsBot необходимо выполнить несколько простых шагов. Сначала нужно перейти в самого бота по ссылке и запустить его командой /start. Далее требуется пополнить баланс внутренней валюты – звездами, которые используются для покупки подарков. Если у вас их нет, то звезды можно приобрести в этом боте, где не требуется прохождение процедуры KYC.

После пополнения баланса нужно перейти в настройки автопокупки и активировать функцию. Здесь же задаются ключевые параметры: максимальная стоимость подарка, который бот будет пытаться купить, и количество циклов – то есть, сколько раз бот будет совершать попытки покупки при появлении подходящего варианта.

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Один из наиболее эффективных способов использования AutoGiftsBot – создание нескольких аккаунтов с разными настройками. Например, на одном аккаунте можно настроить бота на покупку дорогих подарков стоимостью от 5000 до 10000 звезд, а на другом – ловить более дешевые, но редкие экземпляры. Это значительно увеличивает шансы на получение ценных гифтов, которые впоследствии могут вырасти в цене. Ниже представлена настройка общего предложения нового подарка, которые бот будет скупать.

Главное преимущество автоматической покупки подарков – это возможность получать редкие экземпляры без постоянного контроля. В отличие от ручного метода, где успех зависит от скорости реакции и удачи, бот гарантированно совершает покупку прямо на ваш аккаунт, если подарок соответствует заданным критериям. Кроме того, многие редкие подарки со временем растут в цене, что делает их привлекательным объектом для перепродажи.

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Для тех, кто хочет наглядно увидеть процесс настройки и работы бота, доступна короткая видеоинструкция в формате YouTube Shorts. Она поможет быстро разобраться в функционале бота и начать использовать его для автоматизации покупок.

А в полном видеообзоре я рассказал про NFT маркетплейсы, на которых можно спекулировать подарками и стикерами. В первую очередь хочу отметить PalaceNFT - это единственный на данный момент сервис, который позволяет на вторичном рынке за TON покупать стикеры. Новые коллекции стикеров за звезды продаются и выходят на Sticker Pack - конкуренция там очень высокая и стикеры скупают очень быстро. Альтернатива ему StickerX, где редкие стикеры в том числе раздают и бесплатно. Cтикеры с StickerX пока нельзя передать и продать, но обратить внимание на этот маркет точно стоить. Стикеры потенциальный гем, поскольку эмиссия наборов гораздо меньше чем у подарков.



Также обязательно нужно зайти в MINT - это бот с очень дорогим юзернеймом @nft, который Дуров выкупил после окончания продажи Plush Pepe. Скорее всего там будет реализована возможность покупки и продажи NFT подарков и стикеров, которые уже находятся на наших DEX-кошельках. В своих постах они пишут: "не ваши ключи - не ваши предметы коллекционирования".

Таким образом, автоматическая покупка подарков в Telegram – это не только способ всегда получать желаемые гифты, но и потенциальный источник дохода. Технологии позволяют минимизировать рутинные действия и сосредоточиться на стратегии, выбирая только те подарки, которые действительно имеют ценность. Надеюсь. разбор оказался полезен. Всем удачи и хорошего настроения. Пока.

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