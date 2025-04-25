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Реально ли платить криптой в российских магазинах - действительно рабочий и законный способ

Разберем и посмотрим на интересный сервис Telegram-бот для оплаты покупок криптой в России. Все полностью легально и законно, так как по факту вы просто меняете крипту на рубли, но средства поступают не на карту, а в счет оплаты покупки.
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Всем привет! Сегодня посмотрим на интересный сервис Telegram-бот для оплаты покупок криптой в России. Все полностью легально и законно, так как по факту вы просто меняете крипту на рубли, но средства поступают не на карту, а в счет оплаты покупки. При этом осуществляется обмен (оплата) практически мгновенно. Не нужно стоять на кассе и ждать. Стоит отметить, что дабы быть законопослушным гражданином, каждый такой обмен - "оплату" необходимо задекларировать и оплатить стандартный налог 13% (или 6-7%, если вы самозанятый или ИП), за обмен крипты на фиатные средства. 

Я лично протестировал сервис и могу сказать, что работает все очень быстро. Оплата проходит в течение 10 - максимум 12 секунд без задержек на стороне мерчанта. Работает приложение везде, где есть терминал с QR-кодом и приемом оплаты по СБП. Приложение в Telegram открывается буквально в пару кликов и вы уже можете оплачивать криптой (USDT, TON и другими) в магазинах, на заправках, ресторанах и других заведениях, сканируя QR-код и подтверждая оплату буквально одним нажатием. Теперь давайте разберём, как это работает и почему это абсолютно законно, а также, почему это не смогут заблокировать как обычные физические и виртуальные криптовалютные карты и другие продукты, которые предлагают биржи и иные сервисы.

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Для начала предлагаю посмотреть полный видеоролик с обзором приложения, а также разбором юридических нюансов. Также рекомендую подписаться на мой YouTube канал, перейдя на него через видео ниже.

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Теперь по тексту. Обменный сервис работает везде, где есть терминал с QR-кодом и приемом оплаты по СБП. Удобно, что работает все через приложение в Telegram, которое открывается буквально в пару кликов. После чего, пополняем USDT и идем платить в магазинах, на заправках, ресторанах и других заведениях, сканируя QR-код. Оплата осуществляется действительно быстро. Проходит примерно 10-12 секунд без задержек на стороне мерчанта. 


Нужно понимать, что "оплата криптой" - это просто маркетинг, но обмен и взаимодействие происходит таким образом, что вы как будто реально платите криптой. Юридически же это P2P или P2C (клиент и компания) обмен криптовалюты на деньги.  

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Итак, для того чтобы формально "оплачивать криптой" в магазинах, необходимо просто перейти в Telegram бота по ссылке в начале статьи и активировать его. после чего нас сразу же перекинет в miniApp приложение в Telegram. Очень радует бесшовная регистрация, то есть нам не нужно вводить свои данные, регистрировать телефон или почту. Всё делается буквально в два клика, после чего мы попадаем в мини приложение в Telegram с интерфейсом кошелька для пополнения крипты и оплаты ей в любых магазинах через QR-код. Я уже платил за покупки в "Пятёрочке", "Ленте" и других магазинах; это действительно не вызывает никаких трудностей и занимает всего 10 секунд.

После того как мы попали в интерфейс, нажимаем на кнопку - "плюсик" - пополнить, выбираем внешний перевод, после чего выбираем сеть, в которой будем пополнять USDT. Сервис буквально недавно добавил сеть The Open Network, где комиссия за пополнение всего 0,5 доллара. Ранее для пополнения была доступна только сеть TRC-20 с комиссией 2,75$, что конечно было менее удобным и привлекательным при покупках в магазинах на небольшую сумму. Сейчас же вы можете пополнить кошелёк буквально на два доллара и испытать как это работает, купив жвачку в магазине. Далее обещают добавить возможность оплаты через TON и BTC, а также сеть для пополнения BEP-20, в которой возможно будут ещё более низкие комиссии.

Выбрав необходимую сеть для пополнения, нажимаем "Продолжить" и попадаем в окно с адресом для пополнения, также можно отсканировать QR-код. Копируем адрес и пополняем его от двух USDT. Средства поступают в течение одной-полутора минут. После чего сервис проверяет криптовалюту на чистоту. Если криптовалюта грязная и была замешана в каких-то подозрительных операциях или скаме, сервис возвращает средства обратно на ваш кошелёк. Ранее это процедура занимала десятки минут, но сейчас они все автоматизировали и это происходит буквально мгновенно практически сразу после пополнения.

Как только криптовалюта появляется у нас на балансе, её сразу же можно тратить в магазинах и других заведениях с терминалом, который принимает оплату по СБП и выдает QR-код. Для этого идём в магазин, пробиваем товары и нажимаем на кассе "Оплата по СБП" или просим кассира оплатить по СБП, далее в мини-приложении в Telegram нажимаем на кнопку внизу посередине с QR-кодом, даем разрешение приложению открыть камеру и сканируем QR-код на кассе или терминале. Нажимаем в приложении "Оплатить", ждём 8-10 секунд и видим подтверждение в приложении об оплате, а также на кассе или терминале. Круто. Формально продукты оплачены криптой.

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Теперь давайте немного поговорим о юридических тонкостях данного процесса. Формально оплата криптовалюты в РФ невозможна. Поэтому данный сервис совершает своего рода и P2P сделку с вашими USDT. При оплате сервис получает QR-код со счетом, за который оплачивает рублями, при этом с вас удерживаются USDT. Юридически это не является оплатой товаров с помощью криптовалюты, а проходит просто как обмен криптовалюты на деньги, что полностью разрешено в России. Формально и юридически с этих средств вы должны заплатить налог. К примеру, если вы физическое лицо и купили товар на 100 рублей, через данный сервиc, то 13 руб. вы должны отдать государству, перед этим задекларировав данную покупку.

Однако, оплату за вас товаров по QR-коду другим лицом или организацией практически невозможно отследить, поэтому тут каждый решает сам: стоит ли ему декларировать каждый свой поход в магазин. Более того покупки в магазине за вас может оплатить любой желающий и это тоже не запрещено, поэтому решайте сами, рассказывать налоговой про этот удобный сервис или нет.  

Также данный сервис имеет возможность обмена крипты на рубли с получением рублей на вашу карту. Для этого также пополняем кошелёк, нажимаем на кнопку с изображением банка - "Продать", вводим номер своей карты и подтверждаем сделку. После поступления средств на карту их также необходимо задекларировать как продажу криптовалюты.

Подводя итог, могу сказать, что сервис действительно очень крутой и удобный, закрыть и заблокировать его практически нереально, поскольку законов он не нарушает, оплата происходит по QR-коду, а сделка совершается в рамках P2P без рисков для вас. Главное, не забывать платить налоги, и вопросов к вам не возникнет. Работает и активируется все буквально в пару кликов, поэтому не вижу смысла пропускать такую удобную возможность. Как по мне, вместо P2P обмена на бирже с рисками получить "левые" деньги, лучше пользоваться этим инструментом. Также стоит отметить, что сервис является реальным бизнесом, который зарабатывает на разнице курса USDT к рублю (спред составляет примерно 2 рубля с 1 доллара). Надеюсь, статья оказалось полезной. Всем удачи и хорошего настроения. Пока. 

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