Сейчас, когда на улице лето и многие проводят время на свежем воздухе — гуляют в парках, катаются на велосипедах, отправляются в походы или просто много ходят пешком — появился интересный способ монетизировать свою повседневную активность.

StepMania – это проект в экосистеме TON, который как в Notcoin, дает токены, но не за бесполезные «тапы», а за шаги. Все работает через бота в Telegram, но с гораздо более удобной и естественной механикой нежели в надоевших всем «тапалках».

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Главное отличие StepMania от других подобных проектов – полная автоматизация процесса. Вам не нужно постоянно открывать приложение, нажимать на кнопки или выполнять какие-то дополнительные действия. Весь процесс максимально упрощен:

Один раз активируем бота StepMania. реклама



Скачиваем приложение StepMania на Android или iOS и даем ему доступ к шагомеру. Просто живем своей жизнью – ходим на работу, гуляем с собакой, бегаем по утрам или даже передвигаетесь по офису.

Все интуитивно понятно и делается буквально в пару кликов. Бот в Telegram перенаправит вас на скачивание приложения, в котором также просто нужно будет дать доступ к шагомеру. Замечу, что доступ к геопозиции мы не даем, поэтому приложение получает информацию только о нашей активности.

Ваши шаги автоматически конвертируются в монеты проекта. По сути это — первый «пассивный» способ заработка токенов, который не требует от вас никаких дополнительных усилий в отличие от других приложение и «тапалок» в Telegram.

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Единственная рекомендация — раз в сутки заходить в бота в Telegram и нажимать «забрать монеты». Если не пропускать дни и собирать «серии», то мультипликатор за шаг будет больше. Процедура сбора токенов занимает всего 10-20 секунд в день. Кстати, токен, скорее всего, появится на бирже BingX . Это самая лояльная к аудитории из СНГ биржа, которая позволяет торговать без KYC-верификации.

Лето и весна – идеальное время для получения большого количества токенов. Сейчас, в разгар летнего сезона, когда люди в среднем проходят на 20-30% больше, чем зимой, StepMania становится особенно актуальной.

По данным исследований средний городской житель летом проходит 7-10 км в день (против 5-7 км зимой). В отпуске или на выходных эта цифра может достигать 12-15 км. При этом даже обычная вечерняя прогулка приносит 3-5 км. При текущий раздаче токенов в StepMania это означает, что за летний сезон абсолютно без каких-либо дополнительных усилий можно накопить значительное количество токенов.

Накопленные токены уже сейчас монеты можно использовать В отличие от многих других подобных проектов, которые на старте предлагают только «виртуальные» активы, StepMania уже предоставляет реальные возможности использования заработанных монет:

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Магазин подарков и призов – уже сейчас можно обменивать монеты на различные подарки в Telegram и бонусы (Подарки можно сразу продать и получить Telegram звезды). Участие токены в розыгрышах разными призами. Покупка «бустов» внутри приложения для увеличения количества токенов за шаг. Накопительная система – чем дольше используете бота, тем выше ваши бонусы.

Разработчики также анонсировали добавление в ближайшее время возможности обмена токенов на монету TON, систему уровней с повышенными наградами, специальные летние ивенты с увеличенным заработком и другие способы монетизации своей активности.

Проект уже получил поддержку The Open Platform – одного из крупнейших венчурных фондов в экосистеме TON. Это говорит о его перспективности и надежности.

Из технических преимуществ проекта можно отметить, что StepMania выделяется на фоне конкурентов несколькими ключевыми особенностями:

Энергоэффективность – приложение не расходует заряд батареи.

Минимальное использование данных – работает даже при слабом интернете или без него (нужен только для сбора токенов).

Полная конфиденциальность – данные о вашей активности никуда не передаются.

Кроссплатформенность – одинаково хорошо работает на iOS и Android.

Чтобы начать получать токены

Переходим в официального бота StepMania . Подключаем интеграцию с шагомером вашего смартфона. Начинаем ходить – первые монеты начислятся уже через несколько сотен шагов.

Летом особенно выгодно заходить в бота и включать «буст» шагов перед отпуском или путешествием, походом в горы или на природу, регулярными пробежками или велопрогулками, фестивалями и массовыми мероприятиями

Перспективы проекта могу весьма многообещающие. Стоит отметить несколько факторов, которые могут сделать StepMania следующим виральным проектом:

Естественность использования – не нужно менять свои привычки. Популяризация здорового образа жизни – проект мотивирует больше двигаться. Летний сезон – идеальное время для старта. Поддержка TON – доступ к большой аудитории.

Уже сейчас видно, как проект набирает популярность – количество пользователей растет, а первые участники соревнуются и собирают серии.

Подводя итог

StepMania – это полезное приложение которое позволяет получать токены и подарки в Telegram, просто ведя свой обычный образ жизни. Лето этого года может стать идеальным моментом, чтобы присоединиться к проекту на ранней стадии и накопить значительное количество монет перед их выходом на рынок и потенциальным ростом их стоимости. Так что лучше подключиться сейчас, пока проект набирает обороты, накопить больше токенов и превратить свои летние прогулки в источник небольшого пассивного дохода!

Напоследок хочу порекомендовать подписаться на мой Telegram канал про крипту , там часто появляется полезная информация про интересные проекты и заработок.

На этом все. Всем удачи и пока.



