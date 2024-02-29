Ридеры с цветными экранами E Ink Kaleido присутствуют на рынке довольно давно – с 2020 года. Поначалу они были 6-дюймовыми, затем появились модели с диагональю 7,8 дюйма и даже больше. Технология при этом постепенно совершенствовалась: на смену Kaleido пришла версия Kaleido Plus, а теперь в продаже появляются ридеры с дисплеями Kaleido 3. Это, как легко подсчитать, уже третья итерация. Чем она отличается от предыдущих? Есть ли смысл переплачивать за модели именно с Kaleido 3? И вообще: стоит ли сегодня покупать электронную книгу с цветным экраном?

Ответить на эти вопросы нам поможет PocketBook 743K3 InkPad Color 3 – флагманский ридер конца 2023 года, который оснащен как раз экраном E Ink Kaleido 3. В пару к нему я раздобыл предыдущую модель – PocketBook 743C InkPad Color 2 с дисплеем E Ink Kaleido Plus. Сравнение данных моделей поможет понять – какие нововведения реализованы в самой последней версии Kaleido. Правда, сравнивать я буду только экраны, поскольку в остальном Color 2 и Color 3 совершенно идентичны.

PocketBook 743K3 InkPad Color 3 сегодня можно купить в России за 35 тысяч рублей, тогда как PocketBook 743C InkPad Color 2 обойдется примерно в 30 тысяч.

Характеристики

Характеристики моделей приведены в сравнительной таблице. Также я на всякий случай добавил в нее модель PocketBook 743G InkPad 4. Это еще один «брат-близнец» двух вышеозначенных ридеров – вот только уже не с цветным дисплеем Kaleido, а с черно-белым E Ink Carta 1200.

реклама





Об экране

Поскольку именно в экранах кроется разница между PocketBook 743K3 InkPad Color 3 и PocketBook 743C InkPad Color 2, давайте именно с них и начнем. Но для начала – небольшой ликбез. Экраны Kaleido всех видов устроены таким образом, что черно-белый контент они отображают в максимальном разрешении (в случае 7,8-дюймовых ридеров – 300 ppi, 1872 x 1404 точки), а цветной – в сниженном. У дисплеев Kaleido Plus оно составляет 100 ppi, или 624 х 468; у экранов Kaleido 3 – уже 150 ppi, или 936 х 702.

Другими словами, в теории качество отображения цветного контента у PocketBook 743K3 InkPad Color 3 должно быть заметно выше. И проведенное мной сравнение эту гипотезу полностью подтверждает: я открыл одни и те же цветные иллюстрации на обоих устройствах, и убедился, что Color 3 обеспечивает и куда более высокую четкость изображения, и заметно более высокую насыщенность.

Слева – Color 2, справа – Color 3



Слева – Color 2, справа – Color 3



Слева – Color 2, справа – Color 3



Слева – Color 2, справа – Color 3



реклама





При этом обычный черный текст на белом фоне отображается практически одинаково.

Какой можно сделать вывод? Нельзя сказать, что PocketBook 743C InkPad Color 2 с его экраном E Ink Kaleido Plus плохо отображает иллюстрации и прочие цветные элементы изданий. Читать с этого ридера вполне приятно, и некоторая «рыхлость» изображения, вызванная невысоким разрешением, особо не раздражает. Однако от PocketBook 743K3 InkPad Color 3 ощущения куда более позитивные – и, думается, покупать стоит именно его. Дисплей у модели максимально качественный и современный.

Окей, с цветом и технологией разобрались, однако у «экранной» составляющей PocketBook 743K3 InkPad Color 3 есть и другие грани. Надо сказать, что ридеры с большими дисплеями отлично подходят для файлов со сложной версткой – куда лучше, чем классические 6-дюймовые модели. Учебники для школы и института, документы с диаграммами, комиксы – все это на 7,8-дюймовом PocketBook 743K3 InkPad Color 3 читать очень комфортно. Именно за счет большой площади экрана. Плюс, конечно же, за счет цвета: черно-белые ридеры для подобного контента толком не подходят.

На фото ниже – сравнение PocketBook 743K3 InkPad Color 3 и PocketBook 743G InkPad 4:

Дисплей слегка утоплен в лицевую панель – надо полагать, это своего рода защита от повреждений. Если устройство упадет «физиономией» вниз, то удар придется не на сам экран, а на его обрамление.

Дисплей емкостный сенсорный, на прикосновения реагирует мгновенно. Естественно, поддерживается мультитач, необходимый главным образом для масштабирования текста и картинок.

Подсветка у PocketBook 743K3 InkPad Color 3 с регулировкой цветовой температуры. Свет может быть белым, желтым или оранжевым. Кстати, такая опция реализована далеко не во всех ридерах с E Ink Kaleido. Значительная часть «цветных» моделей снабжена простейшей белой подсветкой.

реклама









Принято считать, что желтые и оранжевые оттенки расслабляют организм в целом и глаза в частности. Поэтому при чтении перед сном правильным будет выбирать какой-либо из этих цветов.

Из нововведений, которые появились в ридерах PocketBook совсем недавно, отмечу темную тему. Это когда меню и текст в книгах отображается не черным цветом на белом фоне, а наоборот – белым на черном. Знаю людей, которые с удовольствием пользуются темной темой на компьютерах, планшетах, смартфонах. Теперь соответствующая опция доступна и в покетбуках.

О корпусе

Ридер выполнен в новом фирменном стиле PocketBook: скошенные углы, плоские боковые грани, испещренная бороздками задняя панель. Нужно признать, что выглядит устройство отменно: сразу чувствуется, что это дорогая, породистая и технологичная штуковина.

Внутри корпуса PocketBook 743K3 InkPad Color 3, по утверждению производителя, расположена рама из сплава титана и алюминия. Благодаря этому достигается высокая жесткость конструкции – согнуть и уж тем более разломить корпус очень сложно. Это позитивно сказывается и на целостности экрана: если бы корпус легко гнулся, то вслед за ним гнулся бы и дисплей E Ink, что чревато трещинами. Но нет – конструкция на 100% монолитная. Я проверял: пытался гнуть ридер – и ничего у меня не вышло.

Часть задней панели снимается – это необходимо для крепления особых фирменных обложек. Последние состоят из единственной панели, которая защищает экран, а вот задняя часть остается от корпуса PocketBook 743K3 InkPad Color 3. В результате устройство минимально утолщается. Гораздо меньше, чем в случае обычных обложек, которые укрывают ридер и спереди, и сзади.

Случайно выронить PocketBook 743K3 InkPad Color 3 из рук трудно – из-за бороздок на тыльной части, обеспечивающих отличное сцепление с подушечками пальцев. При этом нельзя сказать, что устройство очень уж легкое – оно весит 270 г. Это примерно на 50 г больше, чем 7,8-дюймовые покетбуки предыдущих поколений. Впрочем, «прирост» оправдывается более надежной конструкцией, да и не так уж он ощутим на практике. Держать ридер в руке можно часами – и она не устанет.

Важной особенностью PocketBook 743K3 InkPad Color 3 является защита от воды по стандарту IPX8. Она реализована во многих флагманских покетбуках, и герой этого материала не является исключением. Ридер может быть погружен в пресную воду на глубину до 2 метров на час – и с ним ничего не случится. Еще эту электронную книгу можно вымыть под краном, если вы ее испачкаете. Чтение на пляже, где постоянные брызги, – тоже пожалуйста. В общем, фишка полезная. И редкая: на российском рынке практически нет других защищенных от воды ридеров – только модели PocketBook.

На фронтальной части ридера расположены четыре аппаратные клавиши управления. Это, опять же, редкость: обычно производители ридеров отказываются от физических кнопок, если модель оборудована тачскрином. Но PocketBook во всех без исключения своих моделях кнопки оставляет. Получается удобно. К примеру, страницы электронных книг можно перелистывать именно клавишами, а вот масштабировать изображение и нажимать на различные пиктограммы – уже на экране.

Кнопки можно настраивать, этому посвящен целый подраздел в интерфейсе настроек. Можно сделать так, чтобы после двойного или длинного нажатия открывались какие-либо приложения. Есть и другие варианты, причем даже для отдельных типов файлов (например, для DJVU и PDF).

Разъем на корпусе PocketBook 743K3 InkPad Color 3 всего один – USB Type-C. Расположен он на нижней грани. Отмечу, что порт лишен заглушки, даром что устройство водоустойчивое. Еще там, на нижней грани, находится белый диод, сопровождающий работу устройства и подзарядку.

На правой грани корпуса за двойным отверстием расположен динамик, обеспечивающий воспроизведение звука. О нем я расскажу в следующем подразделе.

А пока сделаю следующий вывод: в плане дизайна, качества сборки, удобства PocketBook 743K3 InkPad Color 3 если и не безупречен, то где-то близко. Единственное, что хотелось бы добавить, – покрытие экрана из стекла повышенной прочности. Оно реализовано в модели PocketBook 743G InkPad 4, а вот его «цветным» близнецам такая фишка почему-то не досталась. При этом у них есть одна важная опция, которая отсутствует в PocketBook 743G InkPad 4. О ней я расскажу ближе к концу обзора.

Об аудиовозможностях

Сегодня практически все флагманские ридеры PocketBook «дружат» с аудио, и рассматриваемая модель не является исключением. В PocketBook 743K3 InkPad Color 3 предусмотрены плеер для музыки и отдельное приложение для аудиокниг (на скринах ниже), плюс реализована функция Text-to-Speech.

Звук может выводиться разными способами. Первый – через упомянутый выше встроенный динамик, мощность которого составляет 0,8 Вт. Не очень много, но для аудиокниг или Text-to-Speech его возможностей вполне достаточно. Особенно если слушателей немного – один-два человека.

При этом к PocketBook 743K3 InkPad Color 3 можно подключать и внешние устройства для воспроизведения звука – наушники или колонку. Да и к автомобильной акустической системе ридер тоже можно подсоединить. Для этого предусмотрен модуль Bluetooth, плюс поддерживается проводное подключение. Правда, для него придется докупить переходник с USB Type-C на 3,5 мм.

Качество звука в наушниках приемлемое для все тех же аудиокниг, а вот музыку, наверное, стоит слушать все же на смартфоне: он обеспечит более интересную звуковую картину.

Функция Text-to-Speech работает вполне приемлемо. В открытой книге нажимаем клавишу «Голос», и PocketBook 743K3 InkPad Color 3 начнет переводить текст в речь голосами дикторов. Поддержка русского языка присутствует, как и многих других. Нельзя сказать, что устройство читает тексты идеально – например, иногда неправильно ставятся ударения. Но лучше так, чем вообще никак.

О программном обеспечении

PocketBook 743K3 InkPad Color 3 работает под управлением Linux со вполне дружелюбным интерфейсом – по логике он прочти такой же, как Android или iOS.

Здесь есть «шторка», в которой можно найти переключатели работы Wi-Fi, Bluetooth, темной темы и т. д. (к слову, имеется и возможность настройки этих переключателей, то есть что-то можно добавить, а что-то и убрать). Еще здесь есть ползунки регулировки интенсивности подсветки и цветовой температуры.

В главном меню находятся предустановленные приложения, и они же единственные возможные, так как установка другого софта (во всяком случае, официальными методами) не поддерживается.

Приложений много. Большинство (калькулятор, игры, галерея, часы-календарь, браузер и пр.) кочуют из одних моделей PocketBook в другие уже много лет. В случае ридеров с Kaleido, на мой взгляд, особую важность имеет рисовалка – там действительно можно изобразить что-нибудь прикольное.

Еще есть «Раскраска», это когда вам предлагается некая картинка с зонами, которые можно заливать различными цветами. Плюс на картинке можно еще и что-то свое дорисовать. Детям такое нравится.









Классического для смартфонов и планшетов рабочего стола в покетбуках нет. Вместо него предусмотрен фирменный экран с опцией отображения последних добавленных и открывавшихся на ридере книг, а также пятеркой перенастраиваемых ярлыков.

В разделе «Библиотека» находятся все книги из памяти устройства. Вариантов отображения много...

…как и вариантов сортировки.





Передавать книги в PocketBook 743K3 InkPad Color 3 можно массой различных способов:

- с компьютера по кабелю;

- по электронной почте (ридеру присваивается уникальный почтовый адрес, на который и предлагается слать файлы с компьютера или смартфона);

- через Dropbox, это такой вполне удобный облачный сервис;

- еще можно сохранять страницы сайтов как книги и затем читать их там, где нет Wi-Fi;

- плюс имеется фирменный книжный магазин.

Отдельно отмечу сервис PocketBook Cloud. Он обеспечивает синхронизацию всех открытых на читалке книг со смартфонами, планшетами и компьютерами. Ставим на устройство с Android или iOS приложение PocketBook Reader, а в случае ПК его роль играет браузер (т. е. отдельного приложения для Windows и macOS нет). Далее достаточно открыть книгу на любом устройстве с введенным покетбуковским аккаунтом – и она появится на всех остальных. Более того, синхронизируется не только библиотека, но и места, в которых вы останавливали чтение книги. Ридер прямо так и сообщает: мол, вы читали эту книгу на другом устройстве, давайте «перескочим» на нужную страницу?

PocketBook 743K3 InkPad Color 3 может открывать файлы CBR, CBZ, PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB (DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, MOBI, ACSM, HTM, HTML, AZW и AZW3. Последние два формата – амазоновские: ранее с ними могли работать только ридеры Kindle, однако в прошлом году их поддержку реализовали и в устройствах PocketBook.

В книгах доступен весьма масштабный набор опций (естественно, для тех форматов, где эти настройки реально применить): менять можно поля, расстояния между строками, шрифты, плюс включать отображение номера страницы и верхней панели со временем и уровнем заряда батареи.





Если поиграться с настройками, то можно добиться совершенно разного отображения текста. Ну и, что логично, подогнать его под собственные вкусы.

Еще раз напомню про темную тему – когда белые буквы отображаются на черном фоне.

Менять размеры буков можно с помощью «щипков» на сенсорном экране. Плюс имеется огромный набор настроек для жестов и тапов – чтобы при нажатии пальцем или в результате проведения им конкретной части экрана активировалась та или иная функция.





Разрешается делать заметки/пометки в разных форматах, причем для этого предлагается применять цвет (что, как вы понимаете, невозможно в случае классических черно-белых ридеров). Например, кусочки текста можно выделять маркерами. Доступны четыре оттенка.

Можно и не только выделять, но и примечания к тексту добавлять.

Есть и опция рисования пальцем прямо на странице.

Переводчик отдельных слов (но, увы, не фраз и не предложений) имеется. Зажимаем слово подушечкой пальца, в появившейся менюшке выбираем иконку словаря – и получаем перевод. Словарей в системе уйма, причем можно и свои ставить. Главное – найти их в рабочем и бесплатном виде.

В общем, софтверная составляющая PocketBook 743K3 InkPad Color 3 весьма богата. Функций полно и реализованы они достойно, так что о невозможности установки дополнительных приложений как-то и не вспоминаешь. Те функции, что есть «из коробки», закроют потребности 99% пользователей.

Об аппаратной платформе и памяти

Долгие годы ридеры PocketBook оснащались 2-ядерным гигагерцевым процессором – и для устройств с «легкой» прошивкой на базе Linux его вполне хватало. Он же применяется и в PocketBook 743G InkPad 4. А вот в модели PocketBook 743C InkPad Color 2 компания неожиданно перешла на более мощное решение: с четверкой ядер и частотой уже 1,8 ГГц. Аналогичный процессор установлен и в PocketBook 743K3 InkPad Color 3. Что он дает? Резкое повышение скорости работы. То есть и «2-ядерные» покетбуки нельзя называть медлительными, но «4-ядерные», конечно, гораздо шустрее. Например, на открытие гигабайтного PDF тому же PocketBook 743K3 InkPad Color 3 требуется же не 3 секунды, а 1. Да и в целом устройство заметно оперативнее реагирует на команды – совершенно не мешкается при запуске приложений, открытии подменю и пр. Что тут скажешь? Ждем перевода на новую аппаратную платформу всех покетбуков. Она определенно делает их приятнее в использовании.

Общий объем накопителя для данных в PocketBook 743K3 InkPad Color 3 составляет 32 Гб, из которых пользователю доступно около 30. При этом слот для карт памяти отсутствует. Горевать по этому поводу не стоит: 30 Гб – это несколько десятков тысяч книг. Хватит на целую жизнь. А то и на несколько.

Об автономной работе

PocketBook 743K3 InkPad Color 3 оснащен батареей на 2 900 мАч, и ее заряда хватает на месяц. Это если читать по паре часов в день, изредка баловаться интернетом и не выкручивать подсветку на максимум. В принципе, стандартный показатель для современного устройства с цветным экраном E Ink.

Вывод

Главное, что нужно знать про PocketBook 743K3 InkPad Color 3, – у этой модели лучший цветной экран E Ink из возможных, а именно E Ink Kaleido 3. Поэтому именно этот ридер лучше других подходит для чтения различного цветного контента: иллюстрации будут максимально четкими и насыщенными.

Однако даже если абстрагироваться от цветного экрана, PocketBook 743K3 InkPad Color 3 есть чем похвастать и впечатлить: корпус с титановой рамкой внутри, защита от воды, аудиовозможности, куча программных фишек, новый шустрый процессор. Плюс, что немаловажно, премиальный дизайн. Да, за все это просят солидную сумму – 35 тысяч рублей. Но, на мой взгляд, устройство этих денег стоит. Разработчики потрудились на славу, и каких-либо откровенных «узких» мест в своей новой модели не допустили. Ну и вот еще что. Не стоит забывать, что существует PocketBook 743G InkPad 4 за 30 тысяч рублей – суть то же самое, но с черно-белым экраном, защитой дисплея из ультрапрочного стекла и несколько менее резвым процессором. Если изучение цветного контента не является вашим приоритетом, то вполне можно посмотреть в сторону именно этой модели. Еще и денег сэкономите.