На "Алике", можно найти самые различные товары, я просмотрел несколько различных страниц с товарами и выбрал самые интересные. Интересные, не значит, что это крутые или полезные вещи, в некоторых из этих товаров нет никакого смысла, они просто интересные и всё.

В общем-то это обычные ножницы с лазерным прицелом за 5.83 доллара. В описании сказано, что они отлично подходят для создания точных разрезов бумаги и ткани, но я бы описал их, как когда игрок нашёл улучшения для оружия, но не нашёл само оружие. Ещё лично мне, почему-то их дизайн напомнил Dualshock, не знаю почему. Уместны ли здесь шутки по Cyberpunk?

Ну или как он называется на сайте — Портативный солнечных панелей зарядный генератор Мощность Системы дома наружного освещения для светодиодной лампы солнечных генераторов с FM радио. В состав входит: Солнечная панель,перезаряжаемая литиевая батарея, светодиодные лампы с 3х метровым проводом, USB-порт для зарядки устройств. Думаю эта штука отлично подходит для походов, конца света или попытки изобрести бесконечный источник энергии и всё это за 42 доллара

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Вот это уже довольно неплохой товар, учитывая, что сейчас весь мир играет в Plague Inc. Товар принадлежит королю топовых смартфонов Xiaomi. Маска содержит: воздушный фильтр, литий-ионный аккумулятор 500 мАч. Производитель уверяет, что маска очищает до 99% попадаемого в лёгкие воздуха, её вес составляет 50,5 г, а время работы от 4 до 8 часов в зависимости от выбранного режима. Стоимость всего этого от 10.86 до 38.69 долларов.

Замок от тех же Xiaomi, вся прелесть замка в том, что он открывается по отпечатку пальца. Поддерживает до 9 отпечатков, время работы в режиме ожидания до 12 месяцев, содержит аккумулятор на 260 мА. Стоит это чудо от 65.87 до 74.11 долларов.

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Отойдём от товаров Xiaomi, а то статья уже начинает напоминать рекламу. Это в общем-то обычный патрон для лампы, но с пультом управления, дистанция работы которого до 10 метров. Забудьте времена, когда надо было подходить к выключателю что-бы включить/выключить свет, теперь это можно делать не вставая с дивана. Теперь, вместе с ключами, телефоном и пультом от телевизора надо будет искать ещё и пульт от лампы. Будущее уже наступило и всего за 8 долларов.