В данный момент игроки занимаются интеллектуальным анализом данных игры (Datamining) для получения статистики и другой информации

Escape From Tarkov — хардкорный шутер от первого лица, действие которого происходит в вымышленном городе Тарков. С полурегулярными обновлениями и изменениями игроки всегда ищут лазейки, которые дадут им преимущество в бою, вплоть до интеллектуального анализа данных игры (Datamining) для получения статистики и другой информации. Однако разработчики из Battlestate Games уже не в восторге от происходящего и грозят банами.

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Интеллектуальный анализ данных — это процесс, с помощью которого игроки реконструируют игру либо путем вскрытия двоичных файлов игры, анализа сетевого трафика, либо иным образом собирая информацию, которая обычно не является общедоступной. В случае с Escape from Tarkov (EFT) это может означать сбор данных о частоте появления боссов в разных местах или обнародование информации о квестах до того, как она станет доступна широкой публике.

В объявлении, сделанном 23 июня, разработчики EFT отметили увеличение объема добываемой информации, распространяющейся по Интернету. Учитывая это, они считают необходимым напомнить людям, что любое извлечение данных без официального разрешения является прямым нарушением лицензионного соглашения игры. Таким образом, компания начнет принимать меры в отношении всех лиц, которые делятся полученной информацией. Сюда входят как те, кто занимается интеллектуальным анализом данных, так и платформы, которые обмениваются данными.

На следующий день после объявления стример LogicalSolutions, известный сбором данных, получил бан от Escape from Tarkov через два часа после начала трансляции. Хотя этот бан и был снят, совершенно неясно, что Battlestate Games пытается сделать с этим объявлением. Ожидается, что будет сложно обеспечить соблюдение этих правил, учитывая мошенничество и другие проблемы, с которыми сталкивается игра. Тем не менее недавний твит от главного разработчика Escape From Tarkov может дать некоторое представление.

24-го числа, незадолго до объявления о запрете интеллектуального анализа данных, Никита Буянов написал в Твиттере: «EFT API». API могут использовать для добычи игровой информации, однако, скорее всего, не у них не будет информации о боссах или данных о конкретных предметах и квестах.

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В любом случае, сообщество в настоящее время возмущено этим объявлением, учитывая другие, возможно, более насущные проблемы в игре, такие как читеры.