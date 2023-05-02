Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Intel прекратит поставки процессоров Gemini Lake Refresh
14-нм процессоры выходят на пенсию
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Согласно двум новым уведомлениям об изменении продукта (PCNS), Intel прекратила выпуск процессоров Gemini Lake Refresh (GLK-R). 14-нм чипы под марками Pentium и Celeron, выпущенные в 2019 году, обычно использовались в настольных компьютерах начального уровня и со сверхнизким энергопотреблением, ноутбуках, мини-ПК и AiOS.

реклама

Оригинальная линейка Gemini Lake (GLK) вышла в 2017 году с использованием микроархитектуры Intel Goldmont Plus. 14-нм маломощные чипы, которые имеют до четырех ядер без Hyper-Threading, в то время были прямой заменой процессорам Apollo Lake. Однако, учитывая распространенность Gemini Lake в бюджетных устройствах, Intel обновила линейку в 2019 году, умеренно повысив тактовую частоту процессоров мощностью 10 Вт и 6 Вт.

Intel отказалась от Gemini Lake в 2020 году, положив конец трехлетнему выпуску чипов с низким энергопотреблением. Компания занимается прекращением производства двух разных групп чипов. Первая группа состоит из Celeron N4120, Celeron 4020 и Pentium Silver N5030, в то время как вторая группа включает Celeron J4025, Pentium Silver J5040, Celeron N4020C и Celeron J4125. У клиентов Intel есть время до 24 ноября 2023 года и 25 августа 2023 года, чтобы оформить свои последние заказы на первой или вторую группу чипов. Производитель чипов отправит первый к 24 мая 2024 года, а второй – к 23 февраля 2024 года.

Goldmont Plus, в конечном счете, давно прижился на рынке и уже был заменен Tremont в 2020 году, поэтому для Intel имеет смысл свернуть производство 14-нм и вместо этого сосредоточиться на Tremont. Микроархитектура Tremont используется в 10-нм процессорах Elkhart Lake и Jasper Lake, причем последние являются преемниками чипов Gemini Lake Refresh.

В Jasper Lake есть ядра Tremont, которые обеспечивают значительное повышение IPC по сравнению с Goldmont Plus. По оценкам Intel, IPC в Tremont на 32% выше, чем в Jasper Lake, при сохранении тех же тепловых лимитов. Это 10 Вт для моделей J-серии, предназначенных для настольных компьютеров, и 6 Вт для моделей N-серии, предназначенных для мобильных устройств. Большая часть прироста производительности происходит благодаря ядрам Tremont, поскольку Jasper Lake по-прежнему работает на четырех ядрах и имеет лишь немного лучшую тактовую частоту.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Поскольку обновление Gemini Lake практически исключено, новые действительно бюджетные устройства будут поставляться с процессорами Jasper Lake по умолчанию. Это отличная новость, поскольку у поставщиков не будет выбора, кроме как использовать новые 10-нм чипы, которые обеспечат лучшую производительность для экономных потребителей.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #pentium #celeron
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Графические процессоры Intel Battlemage и Celestial будут использовать 4-нм и 3-нм техпроцессы
В борьбе против AMD компания Intel может вернуть поддержку AVX-512 будущим настольным процессорам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Павлограде в результате гибридной атаки дронов-камикадзе и ракет ВКС РФ были поражены резервы ВСУ
37
У Зеленского посоветовали брать российские паспорта
12
В Украине подбитый российский Т-62М за $46 000 превратили в БРЭМ, удалив пушку и установив кран
10
Россия может устроить тотальный блэкаут в Британии, проведя операцию в Северном море
11
Стали известны подробности результативного ночного удара ВКС РФ по Павлограду
39
Пригожин сообщил о возможной ликвидации командующего теробороны ВСУ [Обновлено]
1
После ареста российских активов темпы глобальной дедолларизации увеличились в 10 раз
18
Пригожин поздравил всех, в т.ч. Зеленского, с 1 мая из Соледара
3
Украинские войска попали "в плоскогубцы", оказавшись зажатыми с трёх сторон в Бахмуте
24
Никаких больше Core i3, i5, i7 или i9 — Intel официально заявляет об изменении названий процессоров
15
Acer Arc A770 Predator теперь можно купить всего за 339 долларов
3
В ВСУ начали готовиться к переходу на истребители F-16 и к полному отказу от советских самолётов
21
Евгений Пригожин продемонстрировал трофеи, полученные в Соледаре
6
Минобороны Италии пояснило, почему Украина получает только старые и нерабочие гаубицы M109L
3
Евгений Пригожин выступит в Госдуме по теме спецоперации, если такое предложение поступит
+
Пригожин заявил о готовности вооружить 1 миллион человек трофейным оружием из шахт в Соледаре
1
Рекомендованная стоимость RTX 4090 Founders Edition в очередной раз упала: теперь на 9%
+
В Ленинградской области диверсанты подорвали опору линии электропередач
15
MSI подтвердила, что видеокарты Nvidia RTX 4060 предлагают всего 8 ГБ видеопамяти
4
Стратегическая авиация ВКС РФ нанесла упреждающий удар по тыловым базам контрнаступления ВСУ
5

Популярные статьи

Почему эксперты называют Т-14 «Армата» провалом, и есть ли у самого лучшего танка РФ будущее
80
ТОП лучших процессоров для игр в 2023 году
23
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows в 2023 году. Часть 2
7
Итоги гоночного уик-энда 29-30 апреля
1
Красный ритуал (очень страшный мистический рассказ)
18
EPoX - история компании, выпускавшей комплектующие для энтузиастов и оверклокеров
16
Обзор Unihertz Luna – большой смартфон с яркой RGB-подсветкой
1
Турция приступила к лётным испытаниям тяжелого ударного вертолета T929 ATAK-2
2
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Natural Selection 2 - краткое описание игры
+

Сейчас обсуждают

Хаким Бобоев
00:56
Если их не видят ПВО Украины. Это не значит что поставки небыло.
Иранские ударные дроны-невидимки Саегех-2, Saegheh и Simorgh способны уничтожить ПВО Украины
Валентин Павлюченко
00:55
Было бы неплохо, если куртка выпустил карты 4ххх линейки с индексом супер, у которых прибавилось бы видеопамяти. Например 4060 - 12 4070- 16 4080-20
Выяснилась причина, почему AMD отложила на месяц выход Radeon RX 7800
eai
00:54
Не надо было им делать эту кооперативную херню когда у них столько замечательных игр/серий было. Могли бы сделать: Dishonored 3 или Prey 2 или на худой конец продолжение Deathloop. Не говоря уж о реме...
Очередной провал современного игропрома: Redfall стартовала в Steam с разгромными пользовательскими оценками
Yilec
00:50
Украинский посол: Киев не расскажет Москве о дате и направлении главного удара ВСУ
Владимир Догодайло
00:44
Статья 15.44 КОАП по добытчику плачет.
Samsung запретила сотрудникам использовать ChatGPT и другие чат-боты на основе нейросетей
Uralskij Tip
00:38
Типичный сектантский высер свидетеля секты быстродействия АМД ;)
Госсекретарь США заявил, что Украина пойдёт в контрнаступление в ближайшие недели
Владимир
00:33
Какое отношение списанное ракетное топливо на химзавода Павлодара имеет отношение к наступлению. МО РФ идиоты
Украинский посол: Киев не расскажет Москве о дате и направлении главного удара ВСУ
REY_B_
00:30
Россию устраивал Янукович, но он не устраивал Запад.... Россию устраивал Минск 1, но он не устраивал Запад.... Россию устраивал Минск 2, но он не устраивал Запад... Россию хотела договориться с Стамбу...
В Пентагоне допускают возможность перехода конфликта на Украине в войну сверхдержав
Слава Шишков
00:30
Иди спать, а то мамка увидит, что не спишь, и телефон твой отберёт. И попроси мамку трусы зашторать
Стали известны подробности результативного ночного удара ВКС РФ по Павлограду
риkи тиkи
00:28
ну вот очередной губошлеп слился )
Стали известны подробности результативного ночного удара ВКС РФ по Павлограду
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем