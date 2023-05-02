14-нм процессоры выходят на пенсию

Согласно двум новым уведомлениям об изменении продукта (PCNS), Intel прекратила выпуск процессоров Gemini Lake Refresh (GLK-R). 14-нм чипы под марками Pentium и Celeron, выпущенные в 2019 году, обычно использовались в настольных компьютерах начального уровня и со сверхнизким энергопотреблением, ноутбуках, мини-ПК и AiOS.

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Оригинальная линейка Gemini Lake (GLK) вышла в 2017 году с использованием микроархитектуры Intel Goldmont Plus. 14-нм маломощные чипы, которые имеют до четырех ядер без Hyper-Threading, в то время были прямой заменой процессорам Apollo Lake. Однако, учитывая распространенность Gemini Lake в бюджетных устройствах, Intel обновила линейку в 2019 году, умеренно повысив тактовую частоту процессоров мощностью 10 Вт и 6 Вт.

Intel отказалась от Gemini Lake в 2020 году, положив конец трехлетнему выпуску чипов с низким энергопотреблением. Компания занимается прекращением производства двух разных групп чипов. Первая группа состоит из Celeron N4120, Celeron 4020 и Pentium Silver N5030, в то время как вторая группа включает Celeron J4025, Pentium Silver J5040, Celeron N4020C и Celeron J4125. У клиентов Intel есть время до 24 ноября 2023 года и 25 августа 2023 года, чтобы оформить свои последние заказы на первой или вторую группу чипов. Производитель чипов отправит первый к 24 мая 2024 года, а второй – к 23 февраля 2024 года.

Goldmont Plus, в конечном счете, давно прижился на рынке и уже был заменен Tremont в 2020 году, поэтому для Intel имеет смысл свернуть производство 14-нм и вместо этого сосредоточиться на Tremont. Микроархитектура Tremont используется в 10-нм процессорах Elkhart Lake и Jasper Lake, причем последние являются преемниками чипов Gemini Lake Refresh.

В Jasper Lake есть ядра Tremont, которые обеспечивают значительное повышение IPC по сравнению с Goldmont Plus. По оценкам Intel, IPC в Tremont на 32% выше, чем в Jasper Lake, при сохранении тех же тепловых лимитов. Это 10 Вт для моделей J-серии, предназначенных для настольных компьютеров, и 6 Вт для моделей N-серии, предназначенных для мобильных устройств. Большая часть прироста производительности происходит благодаря ядрам Tremont, поскольку Jasper Lake по-прежнему работает на четырех ядрах и имеет лишь немного лучшую тактовую частоту.

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Поскольку обновление Gemini Lake практически исключено, новые действительно бюджетные устройства будут поставляться с процессорами Jasper Lake по умолчанию. Это отличная новость, поскольку у поставщиков не будет выбора, кроме как использовать новые 10-нм чипы, которые обеспечат лучшую производительность для экономных потребителей.