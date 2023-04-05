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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
RTX 4090 воспроизводит Cyberpunk 2077 RT Overdrive Preview с 16 FPS
Для нормальной игры пришлось использовать генерацию кадров и DLSS 3
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Недавно Nvidia на своем канале на YouTube выложила видео с демонстрацией нового режима RT Overdrive в Cyberpunk 2077 в действии с видеокартой RTX 4090, а также краткое описание изменений. Графика невероятна, но и производительность флагмана сильно упала. Рендерер с полной трассировкой пути довел RTX 4090 до 16 FPS. Для получения более высокого FPS требовались генерация кадров и масштабирование DLSS 3. 

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RT Overdrive — это совершенно новый режим рендеринга, добавленный в Cyberpunk 2077 11 апреля. Он заменяет текущую трассировку лучей на полностью унифицированное решение для трассировки путей, которое значительно расширяет возможности игрового движка рендеринга. Здесь нет гибридного рендеринга. Nvidia ранее уже демонстрировала этот режим и отметила, что в среднем для него требуется 635 вычислений лучей на пиксель — в сравнении с 39 лучами на пиксель в Battlefield V, одной из первых игр с RTX.

Обычные режимы трассировки лучей в Cyberpunk 2077 представляли собой гибридное решение для рендеринга, состоящее из растеризации в сочетании с отражениями с трассировкой лучей, глобальным освещением и другими эффектами. Благодаря решению с полной трассировкой пути для каждого отдельного источника света моделируются свои лучи. Благодаря этому в игре создаются наиболее реалистичное освещение, тени и отражения.

В игре происходит отслеживание всех источников света в сочетании с технологиями Nvidia, включая NVIDIA Real-Time Denoisers (NRD), освещением NVIDIA RTX (RTXDI) и переупорядочиванием выполнения шейдеров (SER), что способствует улучшению качества картинки и повышению производительности. По сути, это тот же ремастер, который Nvidia сделала с Portal RTX, только теперь примененный к значительно более современному и требовательному игровому движку.

Cyberpunk 2077 RT Overdrive — новый Crysis

Видео Nvidia на YouTube демонстрирует абсурдное снижение производительности при запуске игры AAA, такой, как Cyberpunk 2077, с включенной полномасштабной трассировкой пути. Nvidia использовала GeForce RTX 4090 для запуска технической демонстрации Overdrive с разрешением 4K, а графический процессор не смог достичь даже 30 FPS.

Чтобы добиться нормальной частоты кадров, Nvidia задействовала технологию генерации кадров DLSS 3 в сочетании с масштабированием изображения (режим производительности DLSS 2), чтобы вернуть частоту кадров к трехзначным числам. Это похоже на Portal RTX — еще одну игру с полной трассировкой пути, где RTX 4090 также требовалось генерирование кадров DLSS 3 и/или масштабирование для получения играбельной частоты кадров.

Это должно показать, насколько требовательнее 3D-моделирование света по сравнению с его имитацией. Однако сейчас мы уже находимся в точке, где можно выполнять моделирование света хорошего качества в режиме реального времени, даже если для получения приличной частоты кадров все еще требуется масштабирование.

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Системные требования для этого нового режима Overdrive пока неизвестны, но можно с уверенностью сказать, что вам, вероятно, понадобится топовый графический процессор RTX 30-й серии или один из графических процессоров Nvidia RTX 40-й серии, чтобы запустить режим Overdrive с высокой частотой кадров. Учитывая, что Nvidia работала в разрешении 4K, вы, вероятно, сможете получить достойную производительность в разрешении 1080p с гораздо менее мощными графическими процессорами, чем RTX 4090, а Cyberpunk 2077 поддерживает масштабирование как DLSS 2, так и AMD FSR 2.1. 

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