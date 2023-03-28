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Количество вырабатываемой чистой энергии недостаточно для сдерживания глобального потепления
Требуется вдвое большое количество источников возобновляемой энергии
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Международное агентство по возобновляемым источникам энергии заявило во вторник, что развертывание новых ветряных и солнечных электростанций необходимо резко увеличить к концу десятилетия для достижения мировых климатических целей.

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В предварительном просмотре своего ежегодного отчета о глобальном переходе от ископаемого топлива к чистой энергии агентство заявило, что на долю возобновляемых источников энергии пришлось 83% нового производства электроэнергии в прошлом году. В нем говорится, что в 2022 году доля установленной выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников достигла 40% во всем мире.

Но для того, чтобы сократить вдвое выбросы парниковых газов к 2030 году и поставить мир на путь ограничения глобального потепления на 1,5 градуса по Цельсию (2,7 градуса по Фаренгейту), существующие целевые показатели по использованию возобновляемых источников энергии необходимо будет увеличить более чем вдвое, заявило агентство, базирующееся в Абу-Даби.

В Парижском соглашении по климату 2015 года правительства договорились ограничить повышение глобальной температуры на 2 градуса Цельсия (в идеале не более чем на 1,5 градуса) выше среднего доиндустриального уровня. Более низкий целевой показатель предотвратил бы значительный ущерб от изменения климата, но его становится все труднее достичь, учитывая, что с 19 века температура уже повысилась на 1,1 °C (2 по Фаренгейту), а выбросы не демонстрируют признаков быстрого снижения.

Эксперты говорят, что количество углекислого газа и других загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу к 2050 году, не должно превышать количество, которое может быть уловлено естественным или искусственным путем.

«Менее чем через 30 лет должна произойти глубокая и системная трансформация глобальной энергетической системы», — заявил генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера на конференции по энергетическому переходу в Берлине.

Агентство подсчитало, что ежегодные государственные и частные инвестиции в возобновляемые источники энергии должны превышать 5 триллионов долларов, в том числе для производства электроэнергии, электрификации, сетей передачи и мер по повышению эффективности.

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Он призвал перенаправить текущие инвестиции в ископаемое топливо на возобновляемые источники и увеличить финансовую помощь развивающимся странам, которые изо всех сил пытаются финансировать альтернативы угольным, нефтяным и газовым электростанциям.

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#глобальное потепление #чистая энергия
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