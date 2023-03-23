MSI представила третий SSD Spatium M570 HS PCIe 5.0

MSI на этой неделе показала свой третий SSD PCIe 5.0 x4 – Spatium M570 HS. Новинку можно рассматривать как упрощенную версию SSD Spatium M570, представленного в сентябре прошлого года, поскольку он имеет более низкую производительность и предлагает скорость последовательного чтения/записи только до 10 ГБ/с. Между тем, новый SSD будет иметь программное обеспечение для резервного копирования данных, полезное как для энтузиастов, так и для профессионалов.

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SSD MSI Spatium M570 HS имеют контроллер Phison PS5026-E26, память 3D TLC NAND и будут поставляться в конфигурациях 1 ТБ и 2 ТБ. Производитель заявляет, что версия на 2 ТБ будет иметь скорость последовательного чтения и записи до 10 ТБ/с, а также скорость случайного чтения/записи до 1,4M/1,5M 4K IOPS. Форм-фактор SSD – M.2 2280. Он оснащен большим медным радиатором, обеспечивающим стабильную производительность при высоких нагрузках.

Говоря о производительности, Spatium M570 HS имеет значительно более низкую скорость последовательного чтения, чем Spatium M570, представленный в сентябре — 10 ГБ/с против 12 ГБ/с — поскольку он использует память 3D TLC с интерфейсом 1600 МТ/с, а не 2400 МТ/с. Интерфейс как на оригинальном M570. В то же время новый накопитель Spatium M570 HS отличается более высокой производительностью в произвольном порядке, чем исходный M570: 1,4M/1,5M чтения/записи 4K IOPS по сравнению с 1,3M/1,16M чтения/записи 4K IOPS.

Хотя скорость последовательного чтения/записи важна для приложений с интенсивным чтением/записью, производительность операций ввода-вывода в секунду при произвольном чтении/записи влияет на удобство работы пользователя в подавляющем большинстве случаев. В таком случае накопитель Spatium M570 HS действительно может оказаться лучшим выбором, чем продукт, представленный компанией несколько месяцев назад. Имейте в виду, что MSI также работает над своим твердотельным накопителем Spatium M570 Pro, который обеспечивает скорость последовательного чтения около 12 ГБ/с.

Но главная отличительная черта накопителя MSI Spatium M570 HS заключается в том, что MSI поставляет в комплекте программное решение Actiphy, которое включает в себя функции резервного копирования и восстановления. Энтузиасты склонны возиться со своими системами. Если что-то выйдет из строя, им пригодится программное обеспечение для резервного копирования. Между тем, просьюмеры должны регулярно создавать резервные копии своих данных.

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На накопители Spatium M570 HS от MSI распространяется пятилетняя гарантия и номинальная емкость 700 ТБ (1 ТБ) или 1400 ТБ (2 ТБ) для записи (TBW), в зависимости от того, что наступит раньше. Цены на накопители не были названы компанией, но, поскольку это твердотельные накопители премиум-класса, не ожидайте, что они будут дешевыми.