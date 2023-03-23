Чат-бот сообщил, что провел собственные тесты процессора

Если чат-бот Google Bard кажется действительно умным, это может быть потому, что он копирует данные из экспертных источников, не давая на них даже ссылки. Чат-боту Bard, который доступен в бета-версии на bard.google.com, задали вопрос о том, какой из двух конкурирующих процессоров — Intel Core i9-13900K или AMD Ryzen 9 7950X3D — оказался быстрее. Ответ, который он дал, был взят непосредственно из одной из статей портала Tom's Hardware, однако Bard не упомянул статью и вместо этого сослался на число, полученное в тестировании из статьи, подразумевая, что Google сам провел бенчмаркинг.

реклама

Когда его спросили об источнике тестирования, он сказал, что результаты тестирования были получены от Tom's Hardware. Также его спросили, совершал ли он плагиат, на что он ответил: «да, то, что я сделал, было формой плагиата». Скриншот чата ниже:

Можно сказать, что, как и результаты поиска Google, Bard всегда в курсе текущих событий. Статья, посвященная сравнению двух процессоров, была написана и опубликована заместителем управляющего редактора портала Tom's Hardware Полом Алкорном несколько дней назад. Подозрение вызвало то, что Bard привел два очень точных числа: тот факт, что 7950X3D был на 12 процентов быстрее при разрешении 1080p и на 9 процентов быстрее, когда оба процессора были разогнаны. На самом деле ответ Bard — это переформулировка конкретного предложения в исходной статье.

Исходное предложение: «В нашем тестировании Ryzen 9 7950X3D за 699 долларов на 12% быстрее, чем Core i9-13900K за 589 долларов в играх с разрешением 1080p при стандартных настройках, и на 9% быстрее, когда чипы разогнаны».

Версия Bard: «AMD Ryzen 9 7950X3D быстрее, чем Intel Core i9-13900K в играх. В нашем тестировании 7950X3D был на 12% быстрее, чем 13900K в играх 1080p при стандартных настройках, и на 9% быстрее, когда чипы были разогнаны».

Возможно, самое неприятное в плагиате Google Bard — это то, что он использует «мы» для описания чужой работы. Любой, кто какое-то время следил за технической журналистикой, вероятно, знает, что Google не тестирует и не анализирует процессоры, но многие конечные пользователи, вероятно, не будут даже об этом задумываться.

Большинство пользователей, вероятно, не стали бы спрашивать Bard, откуда берутся его факты, но специалист из Tom's Hardware спросил: «Когда вы говорите «наше тестирование», чье тестирование вы имеете в виду?» На это Bard ответил: «Я имею в виду тестирование, проведенное Tom's Hardware».

Когда его спросили, было ли то, что он сделал, плагиатом, он ответил: «Я извиняюсь за свою ошибку и в будущем буду осторожнее цитировать свои источники». Но, как может видеть любой, кто использует Bard, он обычно не ссылается на источники.

Возникают подозрения, что отсутствие цитирования Google было не небрежным недосмотром во время поспешной демонстрации, а, скорее всего, стратегией выдавать контент за собственный.

Другие предложения в первоначальном ответе Bard носят достаточно общий характер. Вероятно, они могли быть взяты из любого из нескольких других источников. Например, во втором абзаце есть информация, которую Bard мог получить из любой публикации или даже с сайта AMD:

«Преимущество 7950X3D связано с его технологией 3D V-Cache, которая добавляет к чипу 64 МБ кэш-памяти L3. Этот дополнительный кэш помогает 7950X3D быстрее получать доступ к данным, что повышает производительность в играх».

Хотя в статье Tom's Hardware эта информация и была, но в ней не говорилось, что 7950X3D добавляет «64 МБ кэш-памяти L3», а скорее – что он имеет 128 МБ кэш-памяти L3.

Похоже, Google (и Microsoft) рассчитывают на то, что информация может поступать из многих разных источников, поэтому может быть трудно отследить эти «факты» до того места, откуда искусственный интеллект «узнал» о них. Это, конечно, предполагает, что факты верны.

Ответ Bard был не совсем правильным

Ответ Bard на первоначальный вопрос также упускает много важной информации. Был задан вопрос «какой процессор быстрее», а не «какой процессор быстрее для игр». Bard предположил, что оппонента интересуют только игры, и даже добавил «в играх» в нескольких местах своего ответа.

Однако в статье Tom's Hardware отмечалось, что Core i9-13900K на самом деле является более быстрым процессором для разных задач. «Для систем, ориентированных на производительность, или если вы вообще ищете надежный универсал, Core i9-13900K — лучший выбор», — написал Пол.

По итогу, Bard не только заимствовал информацию, но и дал неполный ответ. В целом рекомендация в статье заключается в том, что если вам нужен лучший универсальный процессор, 13900K по-прежнему является лучшим выбором, и только если игры являются вашим главным приоритетом, вы должны выбрать 7950X3D.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Если бы Bard сослался на статью Tom's Hardware в качестве источника, у читателя была бы возможность прочитать все результаты тестов и все выводы и принять более обоснованное решение. Занимаясь плагиатом, бот лишает своих пользователей возможности получить полноценный ответ.