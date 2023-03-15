Компания выпустила первый набор функций в 2023 году для своих устройств Pixel

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Google усердно работала над улучшением функциональности своих мобильных фотографий, и теперь компания выпустила то, что она называет своим первым набором функций в 2023 году для своих устройств Pixel. Эти функции включают улучшенный режим Night Sight, расширенную поддержку Magic Eraser, обнаружение падения на Pixel Watch и многое другое.

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В телефонах Pixel произошли некоторые улучшения качества жизни и здоровья. Устройства Pixel теперь имеют встроенную функцию Health Connect, которая хранит ваши данные о состоянии здоровья локально на вашем Pixelphone. Это делает совершенно ненужными отдельные приложения для отслеживания состояния здоровья и фитнеса, иначе эти приложения могли бы использовать данные, которые уже хранятся на устройствах Pixel, с помощью управления, контролируемого Health Connect. Похоже, это согласуется с приобретением Google Fitbit.

Часы Google Pixel получили еще одну потенциально спасительную функцию — обнаружение падений. Google отмечает, что устройство может определять различия между сильным падением и небольшим спотыканием или другой физической активностью, помогая предотвратить случайные вызовы экстренных служб. Существуют также расширенные возможности настройки для Wear OS 3+. К ним относятся опция моно-аудио, цветокоррекция дисплея и режимы оттенков серого.

Возвращаясь к теме телефонов, Pixel 4a и новее теперь поддерживают функцию Direct My Call, которая предоставляет удобный интерфейс для вызовов, что значительно упрощает процесс набора номера. Устройства Pixel также получают уведомления на дисплей, когда на совместимых устройствах умного дома Google установлены таймеры. Однако Google Home Max не совместим с этой функцией.

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Кроме того, Feature Drop предлагает поддержку цифровых автомобильных ключей, быструю пару на некоторых Chromebook, новые смайлики, поддержку двух SIM-карт на Pixel 7 и 7 Pro и поддержку Hold for Me в Японии. Если вы хотите ознакомиться с полным списком новых функций, вы можете сделать это здесь.