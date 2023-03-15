Банда требует выкуп под предлогом продажи чертежей компании

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Банда вымогателей Lockbit хвастается, что проникла в компанию Maximum Industries, производящую детали для SpaceX, и украла 3000 чертежей, разработанных инженерами Илона Маска.

реклама

Команда киберпреступников также высмеивала начальника SpaceX и угрожала утечкой или продажей чертежей с 20 марта, если требования банды не будут выполнены. Таким образом, возможно, это тот случай, когда, как сообщается, в отличие от других, Маск не сможет избежать согласия.

Maximum Industries, возможно, пока не желает раскошеливаться, однако банда считает, что компания заплатит в любом случае: выкуп гарантирует, что любые украденные файлы останутся неопубликованными, или кто-то другой не купит копию данных. Что интересно, чертежи сами по себе могут быть не такими уж полезными: нужно еще изготовить детали, что нетривиально, а затем использовать их, не вызывая подозрений.

Утечка по-прежнему будет неприятной и может привлечь нежелательное внимание со стороны правительства США — для мошенников и вовлеченных компаний, учитывая зависимость SpaceX от Правительства США.

«Илон Маск, мы поможем тебе продать твой чертеж другим производителям — быстрее построй корабль и улетай», — продолжила банда. В сообщении также утверждалось, что 3000 чертежей были «сертифицированы» инженерами SpaceX, но пока нет подтверждения за пределами банды вымогателей, что украденный набор данных является именно набором чертежей.

Вымогательство денег от SpaceX следует за несколькими другими попытками получения выкупов бандой LockBit.

В прошлом месяце та же группа злоумышленников заявила, что проникла в компанию финансовых технологий ION, и угрожала опубликовать украденные данные 4 февраля, если поставщик программного обеспечения не заплатит. В LockBit заявили, что выкуп был уплачен, но не предоставили никаких доказательств, а ION отказалась от комментариев.

Между тем, еще одна предполагаемая жертва LockBit, Royal Mail в Великобритании, возобновила международные перевозки в феврале после подтверждения «кибер-инцидента» месяцем ранее. В конечном счете, создатели вредоносных программ, похоже, отказались от получения выкупа, который они просили у Royal Mail, прежде чем опубликовать некоторые файлы, которые, как они утверждали, были из украденной добычи.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Британская почтовая служба сообщила агентству Reuters, что ее расследование не обнаружило никакой финансовой или конфиденциальной информации о клиентах среди данных, украденных ворами.