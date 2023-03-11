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Ryzen 9 7945HX в играх на 10% быстрее Core i9-13950HX
Флагманский процессор AMD для ноутбуков превосходит второй чип Intel
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AMD объявила о выпуске новейших процессоров Ryzen 7045 серии HX (Dragon Range) для высокопроизводительных игровых ноутбуков. Производитель микросхем утверждает, что Ryzen 9 7945HX обеспечивает в среднем на 10% более высокую игровую производительность по сравнению с Intel Core i9-13950HX (Raptor Lake).

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AMD уже не в первый раз сравнивает свои 5-нанометровые процессоры Dragon Range с чиплетами Intel. Тем не менее предыдущее сравнение было сомнительным, поскольку производитель чипов использовал чипы Intel Alder Lake 12-го поколения в качестве точек сравнения вместо последней линейки Raptor Lake 13-го поколения. В данном случае AMD противопоставляет Ryzen 9 7945HX Core i9-13950HX, так что это честная борьба. 

Однако помните, что Core i9-13980HX является флагманским SKU для линейки Intel Raptor Lake для мобильных устройств. Между Core i9-13980HX и Core i9-13950HX разница в максимальной частоте в турборежиме составляет 100 МГц, что ставит последний на второе место в стеке продуктов серии Raptor Lake HX. Тем не менее Core i9-13950HX по-прежнему является лучшим сравнением с Ryzen 9 7945HX, намного лучше, чем предыдущее сравнение, когда AMD бросила его на ринг с Core i9-12900HX (Alder Lake).

Процессор Ryzen 9 7945HX установлен на игровой ноутбук Asus Strix Scar G17 с 32 ГБ (2x16 ГБ) памяти DDR5 и графической картой GeForce RTX 4090. С другой стороны, Core i9-13950HX был внутри Gigabyte Aorus 17X с аналогичными характеристиками. Кроме того, AMD провела игровые тесты в Windows 11 с разрешением 1080p (1920x1080) в 31 игре при высоких настройках. Но все же при просмотре тестов, предоставленных производителем, нужно относиться к информации несколько скептично.

В совокупности Ryzen 9 7945HX обеспечивает на 10% более высокую игровую производительность, чем Core i9-13950HX. После анализа результатов, становится ясно, что чип Zen 4 доминировал не в каждой игре, а иногда разница в производительности была минимальной. Лучшая производительность Ryzen 9 7945HX была в Rainbow Six Siege, опережая Core i9-13950HX на 45%. Чип Zen 4 также показал свое превосходство в Dirt 5, Civilization VI, Cyberpunk 2077 и Warhammer: DOW III с запасом производительности 30% и выше.

В четырех играх игровая производительность Ryzen 9 7945HX была в пределах 1% от Core i9-13950HX. Между тем чип Raptor Lake был быстрее в Far Cry 6 и Red Dead Redemption 2, но разница в производительности составляла от 2% до 4%.

Спецификации могут ввести в заблуждение, если потребители смотрят исключительно на количество ядер и тактовую частоту. Например, Ryzen 9 7945HX имеет ядра Zen 4, распределенные по 16-ядерной конфигурации с 32 потоками. Между тем, Core i9-13950HX на бумаге кажется впечатляющим из-за его 24 ядер. Однако это гибридный чип. Следовательно, только восемь из этих ядер являются P-ядрами, а остальные — просто E-ядрами. Core i9-13950HX также может похвастаться более высокими тактовыми частотами. P-ядра Core i9-13950HX имеют тактовую частоту 5,5 ГГц, тогда как тактовая частота Ryzen 9 7945HX составляет 5,4 ГГц. 

Показатели мощности важны и для контекста. Ryzen 9 7945HX имеет настраиваемый показатель TDP (cTDP) в диапазоне от 55 Вт до 75 Вт. С другой стороны, Core i9-13950HX имеет 55 Вт PBP (базовая мощность процессора), но MTP (максимальная мощность в режиме Turbo) установлена на целых 157 Вт. Согласно эталонным тестам AMD, Ryzen 9 7945HX может предложить на 10% более высокую производительность по сравнению с Core i9-13950HX, но обеспечивает ее с меньшим энергопотреблением, что делает Ryzen 9 7945HX чрезвычайно энергоэффективным производительным чипом, который порадует производителей ноутбуков.

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Обзоры ноутбуков с процессорами AMD Dragon Range появятся в этом месяце, так как производитель чипов уже отправил рецензентам образцы. Так что вскоре можно будет подтвердить или опровергнуть игровые заявления AMD и посмотреть, входят ли системы на их основе в число лучших игровых ноутбуков.

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