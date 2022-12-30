В сети появились изображения отгрузки новых видеокарт

Выпуск флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 повлиял на скорый выпуск некоторых из наиболее производительных, но в то же время и самых больших из когда-либо виденных видеокарт. Однако еще в ноябре китайским производителем графических устройств были демонстрированы изображения RTX 4090 с системой охлаждения, оснащенной турбиной, и эталонными характеристиками NVIDIA. В настоящее же время в сети стали появляться фотографии того, что выглядит как отгрузочные версии этого устройства, начали распространяться по китайским розничным каналам. Другими словами, видеокарта RTX 4090 с турбиной была не просто придумана, разработана или теоретизирована - она была произведена. На верхней фотографии можно увидеть, как кто-то держит одно из данных устройств, а в левом нижнем углу можно заметить, что это одна из целых паллет, готовых к отправке.

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Эти новые фотографии были найдены на китайском онлайн-маркетплейсе под названием Goldfish. Различные ракурсы фотографий показывают в разных плоскостях видеокарту с турбиной. Также имеется фотография нижней стороны видеокарты.

Если посмотреть внимательнее на лицевую часть видеокарты, то можно заметить, что для предотвращения царапин на корпусе при транспортировке на устройства была нанесена защитная пленка. Изображения совпадают с рендерами, которые можно было видеть ранее. Они, как утверждалось, были получены от инсайдера из китайской фирмы Manli, занимающейся производством видеокарт. Однако VideoCardz сообщает, что с ним связался Manli. Производитель отрицал какую-либо связь с рендерами и, следовательно, также вряд ли является источником этих устройств. Ни на одной из фотографий нового продукта не видно названия бренда. Есть подозрения, что NVIDIA отговаривала AIB-партнеров от розничной продажи моделей RTX 3090 с турбиной, так что, возможно, именно по этой причине Manli отрицает свою причастность, и мы не видим название брендов на этих видеокартах.



На изображениях мы видим двухслотовый графический адаптер с кожухом, в котором находится один вентилятор. Также видно, что видеокарта оснащена 16-контактным разъемом питания (12VHPWR). Сообщается, что в комплекте с устройством идет адаптер питания 3x-8pin (не 4x).

Устройство явно не ориентировано на пользователей, которые будут стремиться разогнать видеокарту, ведь на это, следовательно, потребуется больше энергии. Согласно сообщению портала VideoCardz, который опубликовал эксклюзивную фотографию (её можно увидеть ниже), данная видеокарта имеет лимит максимального TDP 450 Вт.



Согласно листингу China Goldfish, за устройство просят 15 000 юаней, что примерно равняется 2150 долларам США. Это достаточно высокая цена для Китая, поскольку цены линейки начального уровня модели RTX 4090 начинаются с 13 000 юаней. Пока непонятно, заложен ли в этой сумме НДС, который в Китае ровняется 13%.

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Если говорить о перспективах видеокарт типа RTX 4090 с турбиной, ее должно быть достаточно для работы в корпусах с хорошим воздушным потоком. Дизайн кулера также может понравиться владельцам ПК, использующим корпуса, которые не подходят для других решений воздушного охлаждения, или пользователям, желающим установить несколько видеокарт рядом.