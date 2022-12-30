Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
В сети появились фотографии RTX 4090 с турбиной
В сети появились изображения отгрузки новых видеокарт
рекомендации
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Выпуск флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 повлиял на скорый выпуск некоторых из наиболее производительных, но в то же время и самых больших из когда-либо виденных видеокарт. Однако еще в ноябре китайским производителем графических устройств были демонстрированы изображения RTX 4090 с системой охлаждения, оснащенной турбиной, и эталонными характеристиками NVIDIA. В настоящее же время в сети стали появляться фотографии того, что выглядит как отгрузочные версии этого устройства, начали распространяться по китайским розничным каналам. Другими словами, видеокарта RTX 4090 с турбиной была не просто придумана, разработана или теоретизирована - она была произведена. На верхней фотографии можно увидеть, как кто-то держит одно из данных устройств, а в левом нижнем углу можно заметить, что это одна из целых паллет, готовых к отправке.

реклама

Эти новые фотографии были найдены на китайском онлайн-маркетплейсе под названием Goldfish. Различные ракурсы фотографий показывают в разных плоскостях видеокарту с турбиной. Также имеется фотография нижней стороны видеокарты.

Если посмотреть внимательнее на лицевую часть видеокарты, то можно заметить, что для предотвращения царапин на корпусе при транспортировке на устройства была нанесена защитная пленка. Изображения совпадают с рендерами, которые можно было видеть ранее. Они, как утверждалось, были получены от инсайдера из китайской фирмы Manli, занимающейся производством видеокарт. Однако VideoCardz сообщает, что с ним связался Manli. Производитель отрицал какую-либо связь с рендерами и, следовательно, также вряд ли является источником этих устройств. Ни на одной из фотографий нового продукта не видно названия бренда. Есть подозрения, что NVIDIA отговаривала AIB-партнеров от розничной продажи моделей RTX 3090 с турбиной, так что, возможно, именно по этой причине Manli отрицает свою причастность, и мы не видим название брендов на этих видеокартах.

На изображениях мы видим двухслотовый графический адаптер с кожухом, в котором находится один вентилятор. Также видно, что видеокарта оснащена 16-контактным разъемом питания (12VHPWR). Сообщается, что в комплекте с устройством идет адаптер питания 3x-8pin (не 4x).

Устройство явно не ориентировано на пользователей, которые будут стремиться разогнать видеокарту, ведь на это, следовательно, потребуется больше энергии. Согласно сообщению портала VideoCardz, который опубликовал эксклюзивную фотографию (её можно увидеть ниже), данная видеокарта имеет лимит максимального TDP 450 Вт.

Согласно листингу China Goldfish, за устройство просят 15 000 юаней, что примерно равняется 2150 долларам США. Это достаточно высокая цена для Китая, поскольку цены линейки начального уровня модели RTX 4090 начинаются с 13 000 юаней. Пока непонятно, заложен ли в этой сумме НДС, который в Китае ровняется 13%.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Если говорить о перспективах видеокарт типа RTX 4090 с турбиной, ее должно быть достаточно для работы в корпусах с хорошим воздушным потоком. Дизайн кулера также может понравиться владельцам ПК, использующим корпуса, которые не подходят для других решений воздушного охлаждения, или пользователям, желающим установить несколько видеокарт рядом.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #geforce #новинки #новинка #rtx 4090
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Стала известна рекомендованная стоимость RTX 4070 Ti: не более 799 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 15-й, финал: Dishonored Definitive Edition
77
Западные СМИ за год опубликовали более 30 статей на тему "У России уже вот - вот закончатся ракеты"
67
StarShield - новый спутниковый проект Илона Маска и армии США, следующий уровень Starlink
19
RTX 4090 резко подешевела в одном из российских магазинов
35
Наконец-то решена проблема с "отвалом" видеочипов на видеокартах Nvidia
6
LG показала модуль камеры смартфона с настоящим оптическим телеобъективом
2
Илон Маск ответил MrBeast на его желание стать генеральным директором Twitter
+
На YouTube провели прямую трансляцию с демонстрацией всех планет Солнечной системы
1
Владелец электрического пикапа Ford F-150 Lightning питал от него дом на протяжении 44 часов
16
LG Innotek представила модуль камеры с оптическим телеобъективом на выставке CES 2023
+
США и Тайвань пытаются сорвать планы Китая по созданию передового полупроводникового производства
1
Поляки бегут от мобилизации в Великобританию и ЕС - страну уже покинули 70 тыс молодых мужчин
27
Российская «Транснефть» пошла на уступки Украине и согласна платить за прокачку нефти на 18% больше
31
Intel может выпустить флагманскую видеокарту ARC A990, способную потягаться с NVIDIA RTX 4080
5
Новая партия суперсовременных истребителей пятого поколения Су-57 передана ВКС России
6
Популярный эмулятор PlayStation 3 RPCS3 теперь поддерживает запуск абсолютно всех игр
+
NVIDIA скинула цену на GeForce RTX 4070 Ti ещё до официального релиза – в чём причина такой щедрости
6
Материнская плата MSI на чипсете B760 разогнала неразгоняемый процессор Core i5-12400 до 5 ГГц
5
Спустя 2 года после релиза видеокарты NVIDIA продаются дороже рекомендованных цен даже в США
4
Модификация для The Witcher 3, улучшающая оптимизацию, ломает игру и текстуры
10

Популярные статьи

10 недорогих процессоров, которые будут справляться с играми еще 5 лет
65
Успеет ли F-35 прибыть на Украину до конца проведения СВО
56
Как понять, что вашему компьютеру нужен апгрейд
79
Обзор саундбара Hisense HS312
8
Собираем ПК до 60 тысяч рублей на Intel - экономим с умом
40
Что подарить геймеру на Новый 2023 год: топ-7 идей для подарков и бонус
27
Российский сверхзвуковой БПЛА «Охотник» замечен в зоне СВО – под ударом ПВО и РСЗО стран НАТО
14
Интересная статистика Steam за 2022
14
Глубокомысленное аналитическое предсказание на 2023 год, которое мы заслужили
41
Воспоминания и байки о двух Xbox 360, или как Microsoft прожарила AMD
10

Сейчас обсуждают

Иван Романов
04:16
тебе скоро отрежут голову бензопилой поверь мне
Украинские власти придумали новую тактику защиты критических объектов от Калибров и Гераней
Иван Романов
04:15
это олуха так четко епут в попу, что он не понимает что несет
Украинские власти придумали новую тактику защиты критических объектов от Калибров и Гераней
Серж Диезз
04:13
Это называется турбина, идеальна для небольших корпус, так как выкидывает весь горячий воздух наружу корпуса. Видишь теперь не так смешно когда знаешь почему
В Китае в продаже появилась GeForce RTX 4090 с одиночным кулером
wwr222
04:00
Давай лечи про машины с солнечными батареями...Хоть прочитай, что я написал..
Владелец электрического пикапа Ford F-150 Lightning питал от него дом на протяжении 44 часов
ахахаxа
03:57
а чернобыль чей
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали геймплейный трейлер: аномалии, кровососы и огромный мир Зоны
dagnoparte
03:46
старщебень, хватит на орбите спутников старлинка даже пары мешков, потом пойдёт цепная реакция
StarShield - новый спутниковый проект Илона Маска и армии США, следующий уровень Starlink
dagnoparte
03:45
старлик это детище пентагона, никто ни о каком доступном интернете для людей там и не думал.
StarShield - новый спутниковый проект Илона Маска и армии США, следующий уровень Starlink
Дмитрий Юфа
03:42
я никогда там и не был
В России создадут альтернативы «Вселенной Марвел», «Гарри Поттеру» и «Властелину колец»
eai
03:42
Отстегнут этой путинской горелке и прочим недовольным что их обделили - и вуаля, аврора внезапно станет самой нужной для страны фигнёй.
В Госдуме не поддержали идею госфинансирования отечественной ОС «Аврора» на рекордные 480 млрд рублей
dagnoparte
03:36
Завидуешь? Правильно завидуй!
Западные СМИ за год опубликовали более 30 статей на тему "У России уже вот - вот закончатся ракеты"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем