Мобильные процессоры Intel 13-го поколения могут быть ненамного быстрее своих предшественников

Ожидается, что Intel представит мобильные версии своих процессоров Core Raptor Lake 13-го поколения в начале 2023 года, поэтому неудивительно, что их предварительные результаты тестов начали просачиваться. На этот раз результаты процессора Intel Core i5-1350P попали в базу данных Primate Labs Geekbench 5 (через Notebookcheck), показав производительность устройства в этом синтетическом тесте.

реклама

Core i5-1350P — это 12-ядерный процессор с четырьмя высокопроизводительными ядрами Raptor Cove, работающими на частотах от 1,90 до 4,70 ГГц, а также восемью энергоэффективными ядрами Gracemont. Он рассчитан на базовую мощность 28 Вт, но может потреблять до 64 Вт при высоких нагрузках (по крайней мере, исходя из того, для чего предназначены мобильные продукты Intel серии P). Этот процессор является одним из тех мобильных процессоров Raptor Lake, которые не получат никаких дополнительных ядер, поэтому прирост производительности по сравнению с линейкой Alder Lake (в данном случае моделью i5-1250P) будет обеспечен исключительно более высокими тактовыми частотами и, возможно, некоторыми дополнительными настройками производительности производителями ПК.

При установке в еще не анонсированный Acer TravelMate P614-53 Core i5-1350P в целом продемонстрировал те же результаты, что и его предшественник. Конечно, поскольку речь идет о ноутбуках, многое зависит от охлаждения и плана питания, который использовал производитель. Таблица взята с портала Tom’s Hardware

Новый процессор Core i5-1350P превосходит своего предшественника Core i5-1250P в однопоточных рабочих нагрузках с целыми числами, числами с плавающей запятой и криптографией, хотя и с небольшим отрывом. Он также превосходит своего предшественника в многопоточных рабочих нагрузках с плавающей запятой, но не может победить его в многопоточных целочисленных и криптографических задачах.

По сравнению с Apple M2 новый Core i5-1350P был лучше в однопоточных рабочих нагрузках, но в многопоточных задачах ему удалось опередить конкурента примерно на 0,5%. Между тем восьмиядерный M1 Pro от Apple превосходит Intel Core i5-1350P во всех тестах Geekbench 5.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Учитывая тот факт, что мы имеем дело с предсерийным образцом, пока стоит воздержаться от каких-либо выводов о Core i5-1350P, но, учитывая, что новый процессор просто имеет более высокие тактовые частоты, чем его предшественник, не стоит ожидать, что он в целом будет значительно быстрее, чем Core i5-1250P. Тем не менее, возможно, некоторые производители ноутбуков смогут придумать лучшую систему охлаждения и заставить его работать на максимальных тактовых частотах значительно дольше, что положительно скажется на реальной производительности (хотя и не на производительности в Geekbench).