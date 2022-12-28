Ожидается, что Alienware AW2524H официально дебютирует на выставке CES 2023 на следующей неделе

Согласно новой утечке, Alienware готовит свой самый быстрый на сегодняшний день настольный игровой монитор. Chi11eddog из Twitter сегодня поделился изображением предполагаемого Alienware AW2524H, IPS-монитора с заявленной частотой обновления 500 Гц. Опытный инсайдер добавил, что этот привлекательный и стильный игровой монитор будет официально представлен на выставке CES 2023, которая стартует на следующей неделе.

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Пока не так много дополнительной информации об Alienware AW2524H. Источник делится самой большой новостью, а именно, что это «быстрый» IPS-монитор с разрешением 1920 x 1080 пикселей. Что касается основной частоты обновления, этот монитор, как утверждается, достигает исходной частоты 480 Гц с разъемом DisplayPort, но он также может достигать 500 Гц на том же разъеме со скромным разгоном.

Терминология мониторов Alienware указывает на то, что AW2524H использует панель дисплея с диагональю 25 дюймов (вероятно, 24,5 дюйма). Большинство доступных в настоящее время мониторов фирмы имеют следующие две цифры «23», поэтому кажется разумным полагать, что новый AW2524H скоро поступит в продажу и будет актуален до 2024 года. Наконец, Alienware вставляет букву «D» в название модели изогнутых мониторов, так что это определенно плоский дисплей. Суффикс «H» может сигнализировать об очень высокой частоте обновления.

Дизайн Alienware AW2524H, изображенный Chi11eddog, очень похож на текущий AW2523HF, за исключением того, что текст логотипа на задней панели имеет другой цвет / светодиодную подсветку. Эта модель, доступная примерно за 400 долларов, также оснащена быстрой IPS-панелью FHS и хорошо показала себя в тестах. Тем не менее новая модель повышает максимальную частоту обновления с 360 Гц до этой волшебной цифры 500 Гц. Хотя массовые геймеры могут пожать плечами при повышении частоты с 360 до 500 Гц, грядущий игровой монитор Alienware может заинтересовать серьезных киберспортсменов с мощными ПК.

Еще в мае в сети ходили разговоры о мониторе Asus ROG Swift с частотой 500 Гц G-Sync, который был представлен на мероприятии Nvidia Computex. Тем не менее модель Asus построена на новой 24-дюймовой панели E-TN eSports TN с разрешением 1080p, которая может не предлагать столь привлекательных цветовых характеристик или углов обзора. Тем не менее стоит вернуться к этой новости, поскольку Asus и Nvidia приложили некоторые усилия, чтобы показать привлекательность монитора с частотой 500 Гц в киберспортивных играх и конкурентные преимущества, которые он может предоставить. Nvidia подытожила привлекательность мониторов со сверхбыстрым обновлением, таких как ROG Swift 500, фразой «кадры выигрывают в играх».

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CES 2023 официально начнется в четверг, 5 января. В этом году ожидайте множество презентаций компьютерных технологий, и большинство известных производителей ПК и компонентов выстроятся в очередь для проведения презентаций новых продуктов.