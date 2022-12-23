Список европейских цен просочился в сеть

Ожидалось, что Intel официально представит свои процессоры Core 13-го поколения Raptor Lake на выставке CES, которая стартует 5 января, но по крайней мере один европейский магазин планирует начать продажу компонентов уже 3 января 2023 года, согласно списку, обнаруженному @momomo_us. Ритейлеры также готовятся к старту продаж материнских плат на базе Intel B760 и H770, но некоторые из этих платформ будут выпущены значительно позже.

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В просочившемся списке указаны не только предполагаемая дата запуска новых процессоров, а также их предварительная цена (поскольку это предварительный список, цены могут быть завышены), но и общие конфигурации новых процессоров Core 13-го поколения. Конечно, мы имеем дело с неофициальной информацией, так что относитесь к ней с недоверием.

Как и разблокированная серия Core i9 13-го поколения, основные SKU по-прежнему будут иметь 24 ядра, включая восемь высокопроизводительных ядер Raptor Cove, а также 16 энергоэффективных ядер Goldmont. Ключевое отличие между Core i7 «Raptor Lake» и «Alder Lake» заключается в том, что у первой на четыре больше энергоэффективных ядра. Дополнительные ядра и более высокие тактовые частоты почти наверняка сделают новые чипы одними из лучших процессоров для игр.

Между тем, ключевое различие между процессорами Core i5 «Raptor Lake» и «Alder Lake» заключается в том, что новые процессоры будут иметь четыре или шесть ядер Goldmont, тогда как старые не имели их вообще. Добавление еще четырех ядер сделает процессоры Core i5 значительно более конкурентоспособными в многопоточных рабочих нагрузках. Core i5-13500 выглядит особенно конкурентоспособным, поскольку он содержит 14 ядер (6P+8E) и стоит 320 евро (282 доллара без НДС). Напротив, Core i3 13-го поколения не будут иметь какие-либо дополнительные ядра и по-прежнему будут поставляться с четырьмя высокопроизводительными ядрами.

Цены на новые настольные компоненты 13-го поколения Core «Raptor Lake» кажутся довольно высокими. Но здесь есть несколько вещей, о которых следует помнить. Во-первых, цены в Европе, как правило, немного выше, чем в США. Во-вторых, розничные продавцы, которые размещают новые компоненты перед официальным запуском, чтобы привлечь первых покупателей, обычно добавляют надбавку.

Что касается материнских плат на базе Intel B760 и Intel H770 для процессоров LGA1700, то нельзя сказать, что они дешевые, так как все они стоят более 200 евро/200 долларов. Между тем, большинство перечисленных материнских плат поддерживают недорогую память DDR4, поэтому системы на базе нового процессора 13-го поколения Core «Raptor Lake» будут иметь довольно конкурентоспособный ценник. Это особенно важно, поскольку они конкурируют с платформами AMD Ryzen серии 7000, которые поддерживают только DDR5, и пока партнерам AMD еще предстоит представить недорогие материнские платы AM5.

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Линейка процессоров Intel Core 13-го поколения не-K для массовых и компактных настольных компьютеров, вероятно, будет включать 17 SKU с базовой мощностью процессора 35 Вт и 65 Вт (PBP). В настоящее время европейский ритейлер предлагает только модели мощностью 65 Вт, что неудивительно, поскольку Intel обычно начинает продавать такие SKU раньше, чем процессоры мощностью 35 Вт.