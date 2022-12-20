Intel Core i5-13400 и 13400F продаются по цене 245 и 216 долларов соответственно

@momomo_us выудил предварительные розничные цены будущих CPU от Intel линейки Core i5, а именно модели 13400 и 13400F. Информация указывает на то, что процессоры могут иметь цену в момент запуска ниже 250 долларов. Такой прайс даст i5-13400 весомый плюс в копилку конкурентоспособности. Также, если верить утечкам, мощность нового процессора будет на уровне прошлогоднего 12600K. Сообщается, что версия 13400 с графикой будет иметь ценник в 243,68 доллара, а версия без графики 13400F будет иметь ценник еще ниже — всего 216,16 доллара.

реклама

Сообщается, что у новинки будет конфигурация из 10 ядер, которая состоит из 6 производительных и 4 энергоэффективных ядер. Также у 13400 и F, по сообщениям, базовая тактовая частота для производительных ядер достигает 4,1 ГГц, а тактовая частота энергоэффективных – 3,3 ГГц. Есть подозрения, что новый процессор – это переработка чипа на архитектуре Alder Lake, имеющая более старые ядра Golden Cove вместо новых и более производительных ядер Raptor Cove, однако подтверждений этой информации пока нет. Новые процессоры в любом случае будут составлять весомую конкуренцию другим чипам, поскольку имеют конфигурацию на 4 ядра большую, чем тот же прошлогодний 12400, у которого нет энергоэффективных E-ядер, а по производительности находятся наравне с 12600K.

Если отталкиваться от утечек результатов тестирования Core i5-13400, то вероятно, что с базовыми частотами чипы будут показывать сравнительно ту же мощность, как и 12600K. Одноядерные тесты в различных синтетических тестах показывают отрыв между процессорами менее чем на 6%. Исключением являются результаты многоядерного теста Geekbench 5, в котором новинка была на 11% производительнее.

Ориентируясь только на MSRP, i5-13400 и 13400F очень выгодны по сравнению с процессорами Intel предыдущего поколения. Опять же, оба SKU ниже рекомендованной производителем розничной цены 12600K более чем на 60 долларов, что хорошо, но в последнее время цены на чипы Intel Alder Lake существенно упали: i5-12600K теперь стоит 241 доллар, а SKU KF – всего 215 долларов. i5-12400 также в настоящее время имеет достаточно доступную цену – 180 долларов.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

Как только 13400 и 13400F будут выпущены, текущие рыночные цены будут определять, насколько конкурентоспособными будут эти чипы. Если цены останутся прежними, то i5-12600K будет иметь преимущество благодаря своему разгонному потенциалу. Но неизвестно, сколько еще продлится скидка на i5-12600K.