Cooler Master анонсировала Orb X — иммерсивную куполообразную многоцелевую станцию для игр, развлечений и работы. С ее футуристической эстетикой в форме шара и шестиугольным логотипом Cooler Master, украшенным спереди, Orb X будет довольно трудно вписать в интерьер обычного дома. Поэтому станция, вероятно, не была разработана с учетом индивидуальных потребностей потребителей. Вероятно, поэтому цены нет — вы можете зарегистрироваться в списке ожидания на CMODX, веб-сайте Cooler Master, посвященном ее технологиям, включая кресло Synk X с тактильным наполнением.

Orb X — это полнофункциональная игровая развлекательная рабочая станция с креслом с откидной спинкой, очень большим столом и поддержкой одного 34-дюймового монитора или до трех 27-дюймовых мониторов. Она также имеет встроенные динамики объемного звука 2.1, а также светодиодные полосы ARGB по краям и вокруг основания. Подсветка имеет восемь встроенных режимов освещения, может быть синхронизирована с музыкой и совместима с программным обеспечением Cooler Master MasterPlus+.

Попасть в Orb X чрезвычайно просто, так как стол отодвигается в сторону, а верхняя часть поднимается (управляется с помощью пульта дистанционного управления), позволяя вам проскользнуть внутрь, не ударяясь головой о 34-дюймовый монитор. Затем стол возвращается на место (он не фиксируется, что понятно с точки зрения безопасности и немного раздражает тех, кто любит опираться на стол), и верхняя часть опускается на место.

Станция Orb X, естественно, огромна: она имеет площадь около 180 см в ширину и 188 см в длину, чуть более 209 см в высоту и весит около 343,5 кг.

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Она построена как что-то, что предназначено для общественного пользования, а не для размещения в частном доме. Cooler Master хвастается «индивидуальным комфортом» Orb X благодаря «эргономичному откидному креслу» с регулируемой подставкой для ног, подголовником и поясничной опорой.

Orb X не поставляется с системой или экранами. Тем не менее она поставляется с большей частью встроенной проводки, поэтому вы можете легко подключить свою собственную систему (у нее даже есть отсек для хранения вашего ПК сзади, хотя он не кажется достаточно большим для большинства корпусов среднего размера).

Рядом с правым подлокотником находится концентратор USB с тремя портами USB-A 3.1 Gen 1, двумя портами USB-C 3.1 Gen 1 и разъемом для гарнитуры.

С левой стороны есть панель для управления акустической системой кресла, а с обеих сторон есть много мест для хранения аксессуаров.

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Orb X — не первый нелепый игровой трон, который мы видели. В 2018 году Acer продемонстрировала свой Predator Thronos, который также поддерживает до трех 27-дюймовых мониторов и имеет немного более агрессивный дизайн. Также есть Emperor XT от MWE Lab, который также поддерживает установку трех мониторов.

Список ожидания Orb X уже доступен, но ни о цене, ни о том, когда он будет поставляться, пока не известно. Orb X будет доступен как в черном, так и в белом цветах.