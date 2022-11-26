Доступны три варианта: Intel Core i3-1220P, Core i5-1240P, Core i7-1260P

Производитель ПК и компонентов Zotac обновил свои мини-ПК ZBOX серии C процессорами Intel Alder Lake P. Это очень компактные бесшумные мини-ПК с пассивным охлаждением. Теперь они поставляются с тремя вариантами процессоров Intel 12-го поколения мощностью 28 Вт: новый ZBOX CI627 nano с Intel Core i3-1220P (10C/12T), ZBOX CI647 nano с Core i5-1240P (12C/16T) и ZBOX CI667 nano с Core i7-1260P (12C/16T).

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Zotac позиционирует компактную серию ZBOX C как ПК, которые являются «идеальным ПК для домашнего кинотеатра, цифровых вывесок, домашнего офиса, офисного рабочего места и многого другого». В условиях ограниченного пространства, где предпочтительна бесшумная работа, они особенно подходят благодаря бесшумной работе пассивного охлаждения, корпусу с креплением VESA, гибкому видеовыходу и компактному блоку питания USB-C.

Как отмечает FanlessTech, помимо процессора, все новые ПК Zotac серии ZBOX C идентичны во многих отношениях и существенно не отличаются от предыдущего поколения. Все они поставляются в крошечном 1,8-литровом корпусе с размерами 204 x 129 x 68 мм.

Внутри ПК Zotac ZBOX C, продаваемых в виде базовых комплектов, пользователи могут установить до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200 (2 слота SO-DIMM), а также двойное хранилище (один твердотельный накопитель M.2 2230/2242 PCIe x4 и 2,5-дюймовый диск SATA 6,0 Гбит/с).

Все остальные варианты расширения поддерживаются следующими внешними портами: HDMI 2.0b (до 3840x2160 при 60 Гц), DisplayPort 1.4 (до 4096x2160 при 60 Гц), DisplayPort 1.4 через Thunderbolt 4 (до 4096x2160 при 60 Гц), 1 x USB 3.1 (спереди), 3 x USB 3.1 (сзади), 1 x USB 2.0 (сзади), Dual LAN (2,5 Гбит/с / Gigabit), 1 x Thunderbolt 4, кард-ридер 3-в-1 (SD/SDHC/SDXC). Также поддерживаются Wi-Fi 5 и Bluetooth 5. На задней панели находится порт USB-C для подключения блока питания USB-C PD, обеспечивающего 20 В постоянного тока / 65 Вт.

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На момент написания этой статьи компания Zotac не сообщила цены на ПК ZBOX C с чипами Alder Lake-P. Предыдущее поколение (с процессорами Tiger Lake) продавалось по цене около 499 долларов за модель Core i3-1115G4. Помимо памяти и хранилища, вам нужно будет установить ОС. Zotac заявляет, что поддерживаются как Windows 10, так и Windows 11.