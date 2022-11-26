Жидкостное охлаждение теперь доступно и для видеокарт Intel

Видеокарты Intel Arc 770 довольно скромны и предлагают среднюю производительность на современном игровом рынке. Тем не менее сотрудники EKWB решили выпустить EK-Quantum Vector² для видеокарт Intel Arc A750 и Arc A770, чтобы дать энтузиастам еще одну возможность повысить производительность.

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Как следует из названия, EK-Quantum Vector² Arc A750/A770 использует фирменный водяной блок Vector², который покрывает всю плату и охлаждает графический процессор, память и модуль регулирования напряжения. Водоблок оснащен охлаждающей пластиной компании из никелированной электролитической меди с запатентованными микроканалами Open Split-Flow, напрямую прикрепленными ацеталовым терминалом и задней панелью из анодированного алюминия.

Как и другие члены семейства, водоблок EK-Vector2 для Intel Arc A770/A750 использует стандартную резьбу G ¼ дюйма для трубок и, таким образом, совместим с широким спектром пользовательских систем жидкостного охлаждения.

Традиционно EKWB предлагает два типа терминалов: прозрачное оргстекло или полностью черный ацеталь. Однако для видеокарт Intel Arc A770 и Arc A750 компания будет поставлять только вариант с прозрачным оргстеклом и RGB-подсветкой, по крайней мере, на данный момент. Поскольку собственные продукты Intel Arc A770 и Arc A750 выпускаются ограниченным тиражом, вряд ли для EKWB есть большой финансовый смысл предлагать несколько SKU с водяными блоками для этих видеокарт.

Возможно, более важный вопрос заключается в том, имеет ли вообще смысл оснащать свои графические адаптеры Intel Arc A770/A750 дорогим водоблоком, если можно купить более мощную видеокарту. Для тех энтузиастов, которым нужна система целиком на базе intel с нестандартным жидкостным охлаждением, водоблок EKWB станет незаменимым компонентом.

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Водоблоки EK-Quantum Vector² Arc A750/A770 доступны для предварительного заказа по цене $240/€240 в интернет-магазине компании. EKWB рассчитывает отправить их в середине декабря 2022 года.