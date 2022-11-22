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Китайские процессоры Loongson с производительностью Ryzen 5000 появятся в следующем году
Loongson Technology провела Форум независимых инноваций в области информационных технологий 2022 года в Нанкине, где показала процессор 3A6000
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Китайский производитель микросхем Loongson Technology провел Форум независимых инноваций в области информационных технологий 2022 года в Нанкине, где показал процессор 3A6000 четвертого поколения. На данный момент компания завершила фазу проектирования и сейчас запускает процессоры в производство. Первые образцы чипа, который, по заявлениям Loongson Technolo, должен приблизиться к уровню производительности Ryzen 5000, должны быть доступны в первой половине 2023 года.

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Не будем забывать, что Ryzen 5000 — это технология Zen 3, которая примерно соответствует чипам Intel 11-го поколения 2020 года. Однако процессорная архитектура LoongArch от Loongson несовместима с X86, вместо этого объединяя биты MIPS и RISC с пользовательскими инструкциями. Это может помочь с эмуляцией других систем. Представленный в 2021 году, чип в основном использует Linux в качестве операционной системы.

Заявление о производительности исходит из внутреннего моделирования Loongson с использованием эталонного теста SPEC CPU 2006, который был упразднен его разработчиком в 2019 году. Чип 3A6000 предлагает улучшение на 68% в одноядерной производительности с плавающей запятой по сравнению со своим предшественником, 3A5000, что, если оно верно, весьма впечатляет и соответствует заявлениям, сделанным еще в июне. Чипы будут построены на 12-нм техпроцессе (Zen 3 представлял собой смесь 7-нм чипсетов CCD с 14-нм чиплетом IOD), но неясно, кто будет производить чипы, поскольку Loongson Technology — компания без фабрик.

Поддержка программного обеспечения для чипов также находится в разработке, и председатель Loongson Technology Ху Вэйву выступил на Форуме независимых инноваций в области информационных технологий 2022 года в Нанкине, взяв на себя обязательство по созданию настольных компьютеров и приложений на базе Linux. Китай пытается избавить свою вычислительную экосистему от иностранных технологий, так же как США ввели экспортный контроль, чтобы страна не разжилась передовыми технологиями.

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Хотя есть надежда, что 3A6000 и последующий 3A7000 станут массовыми продуктами, Weiwu также показала на форуме серверный 100-ядерный чип. Компания уже имеет 16-ядерные серверные процессоры, тогда как 100-ядерным процессорам еще предстоит множество тестов и доработок.

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den fed
21:59
У него в 10 раз более высокая по сравнению с кремнием производительность Глупость. У кремния вообще нет производительности. Возможно выше частота ...но я слабо верю в графеновые чипы на 50 Ггц
Китайцы планируют использовать графен вместо кремния и получить 10кратный прирост производительности
Мимо
21:59
У ципсошников - есть. Есть доступ к фантазиям из мира сопливых голубых поней.
Запад волнуется: Почему новые высокотехнологичные МиГ-35 не воюют на Украине, но уже слетали в Китай
-=metallist=-
21:59
Спроси у Швеции, Германии, Франции например, они расскажут))
Зачем силы НАТО "придерживают" свои танки и самолеты, не передавая их Украине
Aleksej Falcvagen
21:58
5 nm производство полностью автоматизировано и лишено браков в проектировании.
TSMC будет взимать 20 000 долларов за 3-нм пластину
-=metallist=-
21:58
Что ты за чушь несёшь? Кого это пендосы спасли? Совсем что ли сбрендил? В каком году пендосы включились в войну?
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