Могла ли мобильная видеокарта Ada Lovelace выйти раньше, чем ожидалось?

@Benchleaks обнаружил ноутбук Samsung Galaxy Book Pro на базе процессора Intel Core i7-13700H и графикой RTX 4050 для ноутбуков. Устройство, вероятно, появится через несколько месяцев, но похоже, что Nvidia намерена выпустить семейство GeForce RTX 40 в мобильном пространстве как можно раньше.

реклама

Пока еще не выпущенный ноутбук был обнаружен в базе данных PugetBench, которая извлекает системные спецификации из Windows. Конечно, программу можно и обмануть, заставив ее думать, что она имеет дело с определенной конфигурацией оборудования, но на самом деле это не так просто.

Что касается производительности, данная модель набрала 1124 общих балла и 57,4 балла GPU в PugetBench с использованием Premiere Pro 22.6.2. Для сравнения, ноутбук от компании Dell модель XPS 15 9520 с процессором Core i7-12700H, видеокартой RTX 3050 и оперативной памятью объемом 32 ГБ стандарта DDR5-4800 набирает 1009 баллов в целом и 48,9 балла GPU в том же тесте. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что грядущий Galaxy Book Pro действительно оснащен графическим процессором на 17% быстрее, что может свидетельствовать о том, что мы имеем дело с совершенно новым графическим процессором. Между тем, нельзя точно подтвердить, что он основан на архитектуре Ada Lovelace, или раскрыть какие-либо его спецификации.

На самом деле, это не первый случай, когда ноутбук от Samsung на базе CPU Intel Raptor Lake был замечен в базе данных бенчмарков, поэтому возможно, что устройство будет представлено в скором будущем. Принимая во внимание, что как разработчики CPU, так и крупные OEM-производители, как правило, представляют новые продукты на выставках, Galaxy Book Pro следующего поколения на базе процессоров Intel Core Raptor Lake может быть официально представлен на мероприятии CES в начале 2023 года.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Остается только гадать, будут ли первоначально доступные версии новых ноутбуков Samsung Galaxy Book Pro использовать GeForce RTX 4050 от Nvidia (при условии, что это устройство все же относится к семейству Ada Lovelace), или новая видеокарта будет предлагаться позже, тогда как первоначальные версии будут полагаться на интегрированную графику или Intel Arc A380M.