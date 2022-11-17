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Тайвань одобрил крупные налоговые льготы для высокотехнологичных исследований и производства
Тайвань выступает против Закона США о чипах, предусматривающего налоговые льготы для местных компаний
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Теперь, когда Европа, Япония и США заманивают производителей чипов к своим берегам с помощью стимулов и налоговых льгот в попытке разрушить монополию Тайваня и Южной Кореи на передовое производство чипов, Тайвань дает отпор. Правительство Тайваня в четверг утвердило налоговые льготы для высокотехнологичных компаний, которые проводят исследования, разработки и производство в стране.

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Согласно новой поправке, одобренной министерством экономики Тайваня в четверг, высокотехнологичные компании, инвестирующие огромные средства в исследования и разработки на Тайване, смогут снизить налог на прибыль на 25%, сообщает Bloomberg. Кроме того, правительство предоставит 5-процентную налоговую льготу компаниям, приобретающим передовое производственное оборудование. Ранее было неясно, сколько тайваньским компаниям необходимо инвестировать в исследования и разработки или производственные инструменты, чтобы получить снижение налогов, и какое научно-исследовательское и производственное оборудование правительство считает достаточно передовым, чтобы обеспечить налоговые льготы. 

Вводя новые налоговые льготы, тайваньское правительство надеется привлечь такие компании, как TSMC, которые занимаются как исследованиями и разработками, так и производством на Тайване (и, следовательно, получат 30-процентную налоговую льготу). Это также делает Тайвань более привлекательным для таких компаний, как Alchip, разрабатывающая микросхемы на Тайване (которая получит 25-процентную налоговую льготу, если вложит достаточно средств в исследования и разработки), и Micron, управляющая двумя крупными заводами, заполненными до отказа дорогостоящим оборудованием для производства плат (может снизить налоги на 5%).  

Что не менее важно, так это то, что новые налоговые льготы делают Тайвань более привлекательным для крупных высокотехнологичных компаний, таких как AMD, Intel и Nvidia, которые вкладывают огромные средства в исследования и разработки и имеют центры разработки в Индии из-за низких затрат. Если они откроют аналогичные предприятия на Тайване, это будет победой для страны.

Тайваньское правительство не совсем следует своим коллегам из США, Японии и Европы с прямыми субсидиями и налоговыми льготами для производителей чипов. На острове уже есть десятки фабрик, многие из них являются гигантскими гигафабриками TSMC (с производственной мощностью 100 000 или более чипов в месяц), и многие из них производят чипы с использованием передовых узлов. Эти фабрики никуда не денутся. Такие компании, как TSMC, Micron, UMC и другие производители чипов, будут продолжать модернизировать и расширять их еще долгие годы. Таким образом, Тайваню может понадобиться больше, чтобы привлечь больше исследований и разработок в страну. Дополнительные инновации со временем неизбежно укрепят тайваньскую полупроводниковую промышленность. 

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Когда Моррис Чанг основал TSMC в 1987 году, он получил 100 миллионов долларов от правительства Тайваня в обмен на 49% акций. Другие заводы, последовавшие за Чангом, также получали деньги от правительства, которое понимало важность полупроводниковой промышленности в целом и контрактного производства микросхем в частности. По сути, это был тайваньский аналог Закона о чипах, введенный примерно за 35 лет до этого США. Очевидно, правительство Тайваня чувствует себя уверенно в производстве полупроводников в стране, но хочет привлечь больше ученых и инженеров, чтобы усилить ее инновациями.

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#tsmc #micron
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