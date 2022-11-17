К счастью, проблема затрагивает только некоторые материнские платы

Nvidia выпустила новую утилиту обновления прошивки графического процессора для RTX 4090 и RTX 4080 — лучших видеокарт Nvidia, которая устраняет определенные проблемы совместимости c UEFI (BIOS) на некоторых материнских платах при запуске системы. Однако обновление необходимо только для уязвимых систем; для незатронутых систем обновление совершенно не нужно и не будет установлено.

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Программа обновления встроенного ПО специально устраняет появление черных/пустых экранов в процессе загрузки. Это условие не позволяет пользователям получать доступ к экрану BIOS на своем компьютере или просматривать какие-либо изображения на экране до тех пор, пока операционная система не загрузится с соответствующими драйверами графического процессора.

В результате это влияет только на процессы загрузки; как только вы окажетесь внутри Windows (или любой другой ОС), проблема исчезнет.

По словам Nvidia, инструмент обновления прошивки графического процессора определит, требуется ли ее обновление. Если он обнаружит, что в системе есть поврежденный BIOS материнской платы, он установит новое обновление прошивки; в противном случае обновление микропрограммы не будет установлено, и вместо этого пользователю будет предоставлена возможность обновить его вручную, если это необходимо.

К счастью, Nvidia заявляет, что затронуты только некоторые материнские платы с UEFI, поэтому проблема, вероятно, редкая и многие пользователи с ней не столкнутся. Это также означает, что все материнские платы, без UEFI, будут работать нормально.

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Опять же, затронуты только графические процессоры Nvidia RTX 4090 и 4080, которые нуждаются в обновлении; все графические процессоры серии RTX 30 и старше работают нормально. Неизвестно, будут ли затронуты будущие графические процессоры серии RTX 40 (RTX 4070 Ti, RTX 4060 и т. д.), но можно ожидать, что Nvidia обновит инструмент обновления прошивки UEFI графического процессора, если проблема распространится на большее количество графических процессоров.