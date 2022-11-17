Nvidia вносит ряд дополнений в программу VPA

Nvidia только что выпустила видеокарту RTX 4080 и, похоже, расширила свою пробную программу Verified Priority Access, чтобы позволить большему количеству приоритетных пользователей покупать последнюю карту на основе Ada Lovelace. Конечно, есть несколько условий, которые нужно выполнить, чтобы зарегистрироваться в программе.

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Программа Verified Priority Access может быть одним из способов получить новую видеокарту GeForce RTX 40-й серии по рекомендуемой розничной цене, поскольку компания заявляет, что пока не в состоянии полностью удовлетворить спрос на новую видеокарту.

Продолжение пробной программы Verified Priority Access теперь будет включать видеокарты Nvidia GeForce RTX 4080 Founders Edition и GeForce RTX 4090 Founders Edition, а также некоторые разработки AIB-партнеров Nvidia. Это отход от программы испытаний VPA, которая стартовала в октябре с запуском флагманской модели. В пробной версии использовалась только видеокарта GeForce RTX 4090 Founders Edition ограниченного выпуска.

Что, возможно, более важно, так это то, что хотя начальная фаза программы VPA была доступна для очень ограниченного числа пользователей GeForce Experience, Nvidia теперь открывает регистрацию, которая будет рассмотрена для получения подтвержденного приоритетного доступа. Поскольку для этой пробной версии, скорее всего, будет больше регистраций, чем видеокарт, регистрация не гарантирует автоматический доступ к программе. На данный момент регистрация зарезервирована для учетных записей GeForce Experience, созданных до 15 ноября 2022 года.

Программа VPA останется прерогативой региональных розничных партнеров, включая Best Buy (США), Scan (Великобритания), NBB (Германия и Нидерланды) и LDLC (Франция, Италия, Испания, Бельгия и Люксембург). Кроме того, доступность нестандартных моделей графических адаптеров от AIB-партнеров Nvidia будет варьироваться от продавца к продавцу.

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Как и прежде, те, кто получит приглашение, должны будут как можно скорее приобрести желаемые видеокарты в Интернете, поскольку функция Verified Priority Access работает в порядке живой очереди.