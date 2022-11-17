«Будьте в безопасности в этот праздничный сезон»

Недавно Саша Маринкович, старший директор AMD по игровому маркетингу, выложил в Твиттере пост, в котором оскорбил Nvidia из-за расплавления 16-контактных разъемов на ее видеокартах RTX 4090.

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«Будьте в безопасности в этот праздничный сезон», — написал Маринкович, отметив учетную запись Radeon и показав фотографию двойных 8-контактных разъемов на будущих видеокартах AMD RX Radeon 7900 XTX и 7900 XT.Недавно Саша Маринкович, старший директор AMD по игровому маркетингу, выложил в Твиттере пост, в котором негативно высказался в отношении Nvidia и расплавления 16-контактных разъемов на ее видеокартах RTX 4090.

Это подчеркивает, что AMD решила придерживаться широко используемого 8-контактного стандарта, что также было важно при анонсе видеокарт. На сцене Скотт Херкельман, вице-президент и генеральный менеджер Radeon, также дразнил Nvidia по поводу разъемов и того факта, что RTX 4090 не подходит для большинства стандартных корпусов ПК.

«Нет необходимости перестраивать ПК, обновлять корпус и покупать новый адаптер питания», — сказал Херкельман. (Вы можете увидеть это на отметке 22:06 во встроенном ниже видео).

На момент написания этой статьи в сети зарегистрировано 27 случаев расплавления нового адаптера и разъема Nvidia, что вызвало серьезную обеспокоенность в сообществе. В конце концов, люди, которые покупают флагманские видеокарты за 1599 долларов, хотят, чтобы они были безопасными в использовании.

Компания AMD планирует выпуск видеокарт RX 7900 XT и RX 7900 XTX не ранее 13 декабря. Более мощная видеокарта RX 7900 XTX будет стоить 999 долларов, а RX 7900 XT — 899 долларов. Многие в сообществе отметили, что видеокарты намного дешевле, чем топовые устройства от Nvidia (рекомендованная розничная цена RTX 4090 составляет 1499 долларов, а недавно выпущенная RTX 4080 начинается с 1199 долларов).

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В сети уже есть тесты RTX 4090 и RTX 4080, однако как они будут конкурировать с новыми видеокартами Radeon, выпущенными в декабре, пока непонятно.