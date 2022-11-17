Основная фишка - множество конфигураций для подбора устройства под себя

Star Labs, производитель ПК с Linux, принимает предварительные заказы на ноутбук StarFighter. Этот довольно хорошо разработанный и легко настраиваемый ноутбук поставляется с Thunderbolt 4 / USB 4, выбором дистрибутивов Linux из Ubuntu, Mint, Manjaro и другими настраиваемыми спецификациями. Проблемы конфиденциальности решаются с помощью съемной магнитной камеры и выключателя Wi-Fi.

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StarFighter — это устройство с широкими возможностями настройки. Базовая модель StarFighter поставляется с процессором Intel i3 12-го поколения, но вы можете выбрать i7 12-го поколения, AMD Ryzen 7 (6800H) или даже Intel i9 со встроенной графикой. Оперативная память может быть выбрана от 16 ГБ до 64 ГБ, хотя это зависит от выбора вашего процессора, и хранилища от 240 ГБ SATA SSD до 2 ТБ флэш-памяти PCIe Gen 4, с множеством промежуточных вариантов. Вы даже можете вставить дополнительный SSD, если вам нужно, с еще 2 ТБ. Внутри есть пара слотов SODIMM и два разъема M.2.

Существует выбор экранов со стандартной панелью 16:10 4K (3840 x 2400) 60 Гц, которую можно заменить альтернативой 16:10 1440p с частотой обновления экрана до 165 Гц. Этот последний вариант также потребляет половину энергии экрана 4K. Есть выбор прошивки — American Megatrends или Coreboot — и вы можете указать пользовательскую раскладку клавиатуры.

Вариантов операционной системы множество, что позволяет указать Ubuntu (22.04 LTS) Elementary OS, Kubuntu, Mint, альтернативы MATE, интерфейсы XFCE, версии Manjaro для Plasma или Gnome, ОС Zorin или даже Windows 11. Также существует возможность выбора версии без предустановленной OC.

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt 4 (если вы покупаете модель Intel, а USB 3.2 Gen 2 в варианте Ryzen 7), а также один USB 3 Type-A, HDMI, SD-ридер и разъем для наушников. Есть интересный магнитный модуль веб-камеры, который защелкивается на порте в задней части экрана, выглядывая через край в сторону пользователя, и его можно вставить в углубление в корпусе, когда вы его не используете. Магнитный разъем использует USB, что указывает на большее количество возможных обновлений. Аппаратный переключатель на краю позволяет отключить питание беспроводного модуля, который при активации предлагает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Производитель заявляет до 18 часов автономной работы.

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Гибкая настройка характеристик ноутбука означает, что он доступен по разным ценам. Самая дешевая модель стоит 1677 долларов плюс налоги и доставка. Отправка ожидается через 4-5 месяцев.