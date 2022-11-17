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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Новейшие графические процессоры Nvidia помогают смягчить ослабление потребительского спроса
Выручка Nvidia продолжает падать на фоне превышения спроса на Ada Lovelace над предложением
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В среду Nvidia опубликовала результаты за третий квартал финансового года, поскольку ее последние продукты, основанные на архитектурах Ada Lovelace и Hopper, начали наращивать производство. Как и ожидалось, продажи игровых и профессиональных графических решений компании упали как в квартальном, так и в годовом исчислении. Тем не менее в то же время компания продала множество продуктов для центров обработки данных, включая новейшие вычислительные графические процессоры H100. Кроме того, спрос на последнюю серию GeForce RTX 40 настолько высок, что Nvidia не может его удовлетворить.

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«Запуск нашей новой архитектуры GPU Ada Lovelace был исключительным», — сказала Колетт Кресс, финансовый директор Nvidia. «Первый графический процессор Ada, GeForce RTX 4090, стал доступен в середине октября благодаря огромному спросу и положительным отзывам игрового сообщества. Мы быстро распродали запасы во многих местах и прилагаем все усилия, чтобы не отставать от спроса».

Выручка Nvidia за третий квартал финансового года упала до 5,93 млрд долларов, что на 12% ниже по сравнению с прошлым годом. Поскольку валовая прибыль компании снизилась до 53,6% по сравнению с примерно 65% в последних кварталах (но выросла с 43,5% во втором квартале), ее чистая прибыль упала до 680 миллионов долларов, что на 4% выше по сравнению с предыдущим кварталом, но на колоссальные 72% по сравнению с тем же кварталом год назад.

Потребительские графические процессоры

Продажи потребительских и профессиональных видеокарт Nvidia в третьем квартале снизились. Доход Nvidia от игр составил 1,57 миллиарда долларов, что на 23% меньше, чем в предыдущем квартале, и на 51% меньше, чем за тот же период год назад. Кроме того, выручка Nvidia от ProViz упала на 65% в годовом исчислении и на 60% в квартальном исчислении до 200 миллионов долларов. Что касается продаж дешевых графических процессоров для OEM-производителей и графических процессоров серии CMP для майнеров, то они оказались на многолетнем минимуме в 73 миллиона долларов.

Продажи видеокарт падают из-за замедления спроса со стороны клиента и практически несуществующего рынка GPU для майнинга. Между тем майнинг косвенно замедляет продажи клиентских графических процессоров, поскольку майнеры продают свои устройства через такие платформы, как eBay. Большинство графических процессоров Nvidia, доступных на рынке, по-прежнему основаны на архитектуре Ampere предыдущего поколения (существующая уже пару лет), которая теперь продается высококлассными геймерами, майнерами и самой Nvidia, так что вполне ожидаемо, что их предложения (как от производителей видеокарт, так и от владельцев) сейчас превышает спрос.

Между тем, поскольку компания также начала поставки своих совершенно новых продуктов GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4080 в течение квартала, это компенсирует снижение продаж GeForce RTX 30-й серии и положительно влияет на прибыль. Оба продукта серии GeForce RTX 40, доступные сегодня, имеют уникальное положение, поскольку они являются лучшими графическими картами, у них нет прямых конкурентов (и не будет до 13 декабря), и для них нет подержанного рынка. Тем не менее поскольку GeForce RTX 4080 и RTX 4090 имеют цену в 1199 и 1599 долларов, Nvidia не может продавать их тонны по понятным причинам, и все же она не может удовлетворить спрос на RTX 4090.

Интересно, что Nvidia упомянула, что последовательный спад продаж ее клиентских GPU был обусловлен не только снижением спроса на дискретные видеокарты для настольных ПК, но и снижением продаж GPU для ноутбуков. Возможно, некоторые клиенты ждут появления нового поколения ноутбуков на базе Intel Raptor Lake и графических процессоров Nvidia Ada Lovelace, в то время как другие опасаются вкладывать большие средства в устройство, учитывая текущую экономическую ситуацию.

Центры обработки данных 

Но в то время, как Nvidia преуспевает в сегменте высокопроизводительных клиентских ПК, она исключительно хороша в пространстве центров обработки данных. В результате выручка DC в третьем квартале выросла до 3,83 млрд долларов, что на 1% больше, чем в предыдущем квартале, и на 31% больше, чем в том же квартале прошлого финансового года. 

В течение квартала Nvidia начала массовые поставки своего вычислительного графического процессора H100 на базе архитектуры Hopper и сумела поставить множество дорогих модулей SXM и графических карт PCIe с этим процессором различным клиентам. Кроме того, компания продолжает поставлять различные продукты на базе A100 не только крупным поставщикам облачных услуг, но и другим типам клиентов. 

«[Доходы от нашего центра обработки данных] отражают очень высокие показатели перед лицом макроэкономических проблем, нового экспортного контроля и затянувшихся сбоев в цепочке поставок», — сказал Кресс. «Годовой рост был обусловлен в первую очередь ведущими поставщиками облачных услуг США и расширяющимся кругом потребительских интернет-компаний для таких рабочих нагрузок, как большие языковые модели, системы рекомендаций и генеративный ИИ. Количество и масштаб общедоступных облачных вычислений и интернет-услуг компаний, внедряющих искусственный интеллект Nvidia, растет, наше традиционное определение гипермасштабирования необходимо будет расширить, чтобы оно соответствовало различным вариантам использования конечного рынка». 

Поскольку правительство США ограничило продажу вычислительных графических процессоров A100 и H100 китайским клиентам, Nvidia пришлось поставлять им другие продукты, чтобы компенсировать неспособность поставлять им более мощные устройства. В ближайшие кварталы эти ограничения будут сняты за счет недавно представленного вычислительного графического процессора A800, который соответствует экспортным требованиям правительства США и который Nvidia еще долгое время будет поставлять своим китайским клиентам. 

Учитывая, что продажи дата-центров Nvidia сейчас превышают продажи клиентоориентированных продуктов в 2,4 раза, зеленую компанию можно официально назвать компанией дата-центров, а точнее AI-компанией, как компания предпочитала называться в последние годы. 

Автомобильная продукция

Продукты Nvidia для автомобильного рынка установили еще один рекорд выручки в размере 251 доллара США в третьем квартале 2023 финансового года, что на 86% больше, чем в прошлом году. В то время как компания продолжает агрессивно внедрять новые платформы для автомобильных приложений, фактические продажи приходятся на устройства для автопилотов, о которых было объявлено довольно давно и которые сейчас набирают обороты на рынке.

Перспективы остаются осторожными

Nvidia ожидает, что выручка за четвертый квартал 2023 финансового года достигнет $6 млрд ± 2%, а валовая прибыль увеличится до 63,2%. Тем не менее продажи в размере 6 миллиардов долларов по-прежнему будут на 21,5% ниже прибыли компании в четвертом квартале этого финансового года.

Что касается игровой стороны своего бизнеса, Nvidia ожидает, что ее доходы будут расти по мере того, как ее клиенты избавляются от старых продуктов и пополняют свои запасы новыми графическими процессорами. По мере того, как Nvidia продолжает расширять доступность своих графических процессоров серии GeForce RTX 40, продажи компании будут расти. Тем не менее она не дает количественной оценки этого увеличения и даже не дает каких-либо указаний относительно того, насколько значительно вырастут продажи клиентских графических процессоров.

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Что касается центров обработки данных, Nvidia планирует продолжать наращивать продажи своих продуктов на базе H100 (в виде модулей SXM, карт PCIe и систем DGX), что компенсирует снижение продаж вычислительных графических процессоров клиентам в Китае.

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#nvidia #ada lovelace #rtx 40
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