Это первый иск, поданный из-за брака Nvidia

По крайней мере, один владелец GeForce RTX 4090 довел спор с Nvidia до суда. Согласно отчету Justia, Лукас Дженова недавно подал коллективный иск против Nvidia в связи с катастрофическим расплавлением 16-контактного адаптера питания. В иске говорится, что Лукас предъявляет иск Nvidia за неосновательное обогащение, нарушение гарантийных обязательств, мошенничество и нарушение Общего закона о предпринимательской деятельности Нью-Йорка.

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В иске, который был подан в федеральный суд Калифорнии 11 ноября, утверждается, что Nvidia «продавала RTX 4090 с неисправными адаптером питания и разъемом, что привело к неработоспособности потребительских видеокарт и создало электро- и пожароопасность для каждого покупателя». Лукас, по-видимому, подает коллективный иск от своего имени и всех покупателей GeForce RTX 4090, самой дорогой потребительской видеокарты компании.

В жалобе говорится, что истец приобрел GeForce RTX 4090 в Best Buy за 1599,99 долларов. Сообщается, что он «имеет опыт установки компьютерных компонентов, таких как видеокарты», и установил видеокарту, следуя передовым методам. После установки Лукас в конце концов обнаружил, что его 16-контактный адаптер питания расплавился.

В иске говорится, что таким образом, истец и члены группы получили большие убытки связанные с ценой устройства (рекомендованная производителем розничная цена составляет 1599 долларов США) из-за опасного продукта, который не должен был продаваться в его нынешнем состоянии».

Документ ссылается на отзывы пользователей и фотографии, задокументированные в специальной ветке 16-контактного адаптера на Reddit. На момент написания статьи 26 владельцев GeForce RTX 4090 поделились схожим опытом плавления 16-контактного адаптера питания, а иногда и повреждения 16-контактного разъема питания на видеокарте.

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Nvidia все еще исследует проблему с 16-контактным адаптером питания. Недавно производитель чипов заявил, что у него нет никаких подробностей, которыми он мог бы поделиться с общественностью. Тем не менее Nvidia и ее партнеры AIB обязались предоставить заинтересованным владельцам ускоренную замену бракованного устройства на новое.