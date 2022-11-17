Производители DRAM потеряли 30% выручки в третьем квартале 2022 года

Поскольку спрос на компьютеры и бытовую электронику снизился, продажи памяти упали в результате корректировки складских запасов производителями ПК. Следовательно, выручка от DRAM упала почти на 30% по сравнению с предыдущим кварталом 2022 года, что является беспрецедентным поворотом событий. В то же время Micron и SK Hynix немного увеличили свою долю рынка в третьем квартале, в то время как Samsung и более мелкие поставщики ее сократили.

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Продажи DRAM упали на 28,9%

По данным TrendForce, выручка отрасли DRAM в третьем квартале 2022 года составила 18,187 млрд долларов, что на 28,9% меньше по сравнению с 25,594 млрд долларов во втором квартале 2022 года. Контрактные цены на память снизились на 10-15% в течение квартала, тогда как спотовые цены упали еще сильнее. Аналитики TrendForce утверждают, что продажи всех типов памяти, включая DRAM для бытовой электроники, ПК и даже серверов, упали, поскольку производители скорректировали свои запасы из-за замедления спроса.

Что касается основного поставщика памяти, Samsung сохранила свою позицию № 1 в качестве мирового лидера DRAM по выручке, хотя ее продажи снизились на 33,5% по сравнению с предыдущим кварталом, а ее доля на рынке упала до 40,7% с 43,5% во втором квартале 2022 года.

SK Hynix потеряла 25,2% выручки от DRAM в квартальном исчислении, но увеличила свою долю рынка до 28,8% в третьем квартале. Продажи Micron DRAM последовательно снижались на 23,3% в третьем квартале 2022 года, но ее доля увеличилась с 24,5% до 26,4%. На самом деле снижение DRAM у Micron было самым низким в отрасли.

Напротив, более мелкие производители, такие как Nanya, Winbond и PSMC, испытали снижение выручки на 37,4–40,8% и потерю доли рынка.

Производители DRAM сокращают их выпуск

Один из способов, с помощью которого производители памяти могут стабилизировать цены, заключается в том, чтобы ограничить выпуск DRAM либо за счет замедления расширения емкости, либо за счет замедления перехода к более продвинутым технологиям изготовления. Приостановка оборудованных заводов — чрезвычайно дорогая мера, которая приводит к гигантским убыткам, поскольку дорогое оборудование заводов приходится амортизировать, но замедление перехода на новые производственные узлы — относительно простой способ ограничить рост производительности DRAM.

Судя по всему, именно этим производители памяти и займутся в ближайшие кварталы. В следующем году Samsung развернет новый завод P3L и увеличит производственные мощности DRAM, но замедлит переход на новые узлы. SK Hynix также замедлит переход к более продвинутым производственным процессам на разных фабриках. Micron, которая только что начала производство памяти LPDDR5X с использованием своего узла 1β в Японии, не будет агрессивно наращивать производство с использованием этого производственного процесса. Кроме того, TrendForce полагает, что Micron может использовать более агрессивные способы сокращения выпуска DRAM.

Более мелкие производители DRAM последуют за более крупными с переходом узлов, но, поскольку они контролировали около 4% рынка в третьем квартале 2022 года, влияние их действий на цены будет ограниченным.

Хорошо ли это для конечных пользователей?

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Снижение цен на память, как правило, хорошо для конечного пользователя (и, в некоторой степени, для производителей ПК), особенно если вы переходите на память DDR5 в этом году. Но после того, как производители DRAM сократят выпуск, цены неизбежно вырастут, когда спрос стабилизируется или усилится, поэтому, возможно, имеет смысл планировать обновление сейчас.