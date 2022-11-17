Требования для RX 7900 XTX и RTX 4090 идентичны

Согласно твиту @momomo_us, Asus выпустила недавно обновленную таблицу рекомендаций по мощности блока питания для RX7900 и RX 7900 XTX. Asus рекомендует ту же мощность блока питания для грядущей Radeon RX 7900 XTX, что и для Nvidia RTX 4090, предполагая, что аналог от AMD может иметь более высокое энергопотребление в разогнанных картах сторонних производителей.

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AMD недавно анонсировала свою новую серию графических процессоров RX 7000, в которых используется архитектура графического процессора AMD RDNA3, начиная с RX 7900 XT и RX 7900 XTX. Одной из наиболее заметных особенностей объявления 7900 XTX была его энергоэффективность: 7900 XTX рассчитан на 355 Вт, что на 95 Вт ниже, чем у RTX 4090 с 450 Вт. Сравнение производительности между RX 7900 XTX и RTX 4090 не было показано, но RX 7900 XTX может приблизиться к RTX 4090, особенно в играх без трассировки лучей.

Однако характеристики мощности RX 7900 XTX относятся только к эталонной модели. Ожидается, что модели AIB-партнеров будут выпускаться с заводским разгоном и более высокими целевыми показателями мощности. Что неизвестно, так это то, насколько высокими будут эти цели по мощности, но Asus, по крайней мере, похоже, готова увеличить мощность до 450 Вт.

Asus рекомендует от 850 Вт до 1200 Вт для RX 7900 XTX, в зависимости от вашего процессора. Для пользователей, использующих Intel Core i5 или Core i7, или AMD Ryzen 5 или Ryzen 7, Asus рекомендует 850 Вт. Для пользователей, использующих Core i9 или Ryzen 9, Asus рекомендует 1000 Вт. Наконец, для пользователей, использующих платформы HEDT, такие, как Intel X299 или AMD Threadripper, Asus рекомендует не менее 1200 Вт. Эти рекомендации по питанию точно такие же, как и для RTX 4090.

Это говорит о том, что послепродажные версии Asus RX 7900 XTX могут поставляться с теми же целевыми показателями мощности, что и некоторые из ее карт RTX 4090, которые имеют показатели от 450 Вт до 480 Вт, в зависимости от модели (и достигают 600 Вт при ручном разгоне).

Возможно, это также говорит о том, что грядущие видеокарты RX 7900 XTX и XT могут иметь приличный запас для разгона. AMD заявила в своем подробном обзоре архитектуры RDNA 3, что она «рассчитана на достижение 3 ГГц», но объявленные на данный момент эталонные частоты составляют всего 2,5 ГГц. Были намеки на то, что разгон может быть немного выше за счет эффективности, поэтому добавление дополнительных 100 Вт (или больше?) мощности может просто заставить графические процессоры AMD преодолеть отметку в 3 ГГц — это также наблюдается при разгоне RTX 4080.

Но Asus также может просто скопировать свои рекомендации по блоку питания. Компания не указывает, о какой модели или поколении процессоров Intel/AMD идет речь, что делает электронную таблицу блоков питания менее полезной, поскольку разные поколения имеют разную номинальную мощность.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Видеокарты Radeon RX 7900 XTX и XT должны быть выпущены 13 декабря. Безусловно, любопытно посмотреть, как работают видеокарты, и есть ли какой-то запас для разгона, ожидающий предприимчивых пользователей.