Вивиан Лиен становится вице-президентом и генеральным директором по дискретной графике в Intel

Вивиан Лиен объявила, что она присоединилась к Intel Visual Compute Group. До недавнего времени Лиен была вице-президентом Alienware и Dell Gaming, но за долгое время работы в Asus стала известной в авангарде маркетинга индустрии ПК. На своей новой должности Лиен стремится построить состояние в бизнесе дискретной графики Intel Arc, и она выглядит хорошим кандидатом на эту роль. Между прочим, это громкое назначение выглядит как еще один гвоздь в гроб слухов, предполагающих упадок бизнеса дискретной графики Intel Arc.

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Лиен заработала себе имя и репутацию в Asus, много лет руководя маркетинговыми усилиями гиганта по производству ПК и комплектующих. Партнерские отношения с индустрией ПК, созданные во время ее карьеры в Asus (в конце концов она стала руководителем глобального отдела маркетинга), сыграли важную роль в том, чтобы стать вице-президентом в Alienware и Dell Gaming. Наблюдатели индустрии ПК заметят, что ее назначение в Alienware и Dell должно было заполнить значительный пробел, вызванный переходом Фрэнка Азора в отдел игровых решений AMD.

Теперь похоже, что Intel нуждается в ее опыте и обширных партнерских отношениях в области игровых ПК. Если Intel действительно хочет преуспеть в коммерциализации дискретных графических карт, продажа готовых систем так же жизненно важна, как и продажа комплектующих ПК сборщикам, энтузиастам и геймерам.

Знак доверия бизнесу графических карт Intel Arc

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В своем посте на LinkedIn о своей новой роли в Intel Лиен сказала, что на момент объявления она уже наслаждалась своей первой неделей в графической команде Intel. «Мне не терпится построить бизнес по производству графики Intel Arc», — написала она, прежде чем пообещать, что «многое еще впереди». Таким образом, похоже, что Лиен будет иметь важное значение для продвижения и успеха дискретных видеокарт Intel Arc Battlemage, а также для привлечения партнеров Intel по сборке ПК для предварительной установки этих продуктов. Конечно, Battlemage должен быть на шаг впереди Alchemist, а также конкурировать с продуктами AMD и Nvidia.

Высокопоставленное назначение Льена в Intel важно по другой причине. Летом поползли слухи о сворачивании бизнеса дискретной графики Intel Arc. Руководители Intel достаточно быстро опровергли любое надвигающееся закрытие или свертывание разработки Arc, но не все поверили их опровержениям.