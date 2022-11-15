Этот мобильный процессор имеет 12 ядер Zen 4

Новый мобильный процессор Ryzen 9, возможно, только что впервые появился в тесте, показав впервые 12 ядер Zen 4. На данный момент это определенно слух, исходящий из аккаунта Benchleaks в Twitter.

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Предполагаемый APU AMD Ryzen 9 7845HX появляется в списке тестов для Ashes of the Singularity: Escalation, стратегической видеоигры, имеющей репутацию требовательной к вычислительным ядрам. Похоже, что система использует встроенный графический процессор Radeon, имеет 8 ГБ ОЗУ. Игру запустили в разрешении 1080p в режиме DirectX 11 с настройками графики на «Crazy», что на уровень выше пресета «Extreme». В среднем это было чуть более 50 кадров в секунду.

С 12 ядрами и 24 потоками — в тесте они отображаются как 24 ядра, как и в случае с 12-ядерным 7900X — это первый процессор Ryzen HX, оснащенный более чем восемью ядрами. Процессоры HX были добавлены в линейку AMD в поколении Ryzen 5000 и означают даже более высокую производительность, чем «обычная» серия H, которая представляет собой высокопроизводительные мобильные APU. Основные мобильные APU получают букву U в конце своего имени, а чип серии M предназначен для мобильных устройств с низким энергопотреблением.

Videocardz предполагает, что это может означать, что Ryzen 9 7845HX является перепрофилированной настольной моделью, и он, безусловно, может быть членом семейством Dragon Range, объявленным еще в июне. Это делает его одним из первых мобильных чипов, идентифицированных с использованием нового соглашения об именах AMD.: цифра 7 в начале означает 2022 год, цифра 8 — это его рыночный сегмент, который может сбить с толку. Это либо Ryzen 7, либо 9 (хотя название процессора довольно ясное). Цифра 4 соответствует архитектуре Zen 4, а цифра 5 означает, что это старшая модель в своем сегменте — у чипа низкого класса здесь будет 0.

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Прямые сравнения найти сложно, так как большинство других тестов на сайте показывают чипы AMD HX более ранних поколений, работающие на дискретных графических процессорах, использующие DirectX 12 или Vulkan, или с совершенно другими параметрами графики. Например, 12-ядерный Ryzen 9 5900X со встроенным графическим процессором под управлением Vulkan и 32 ГБ оперативной памяти показал среднюю скорость 112 кадров в секунду, что говорит о том, что DirectX 11 — не лучший API для демонстрации возможностей нового чипа.