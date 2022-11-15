SiPearl будет использовать вычислительные графические процессоры AMD Instinct с процессорами Rhea на базе Arm

SiPearl, французская компания, разрабатывающая процессоры на базе Arm для суперкомпьютеров, в понедельник объединилась с AMD, чтобы предоставить совместное предложение для суперкомпьютеров exascale. По условиям сделки SiPearl предоставит свои процессоры Rhea, а AMD предложит свои вычислительные графические процессоры Instinct.

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Сотрудничество между двумя компаниями будет включать в себя создание программного обеспечения, совместимого с процессорами Rhea на базе Arm, а также «оценку совместимости» открытого программного обеспечения AMD ROCm с процессором SiPearl Rhea. ROCm от AMD — это программный стек с открытой платформой для графических процессоров. Судя по всему, SiPearl хотела бы использовать его и для программирования своих процессоров. Имейте в виду, что программное обеспечение HPC для Arm находится в зачаточном состоянии. Так что, возможно, сделать AMD ROCm и программы, использующие его, совместимыми с Rhea, имеет смысл с точки зрения времени выхода на рынок.

SoC SiPearl Rhea для приложений высокопроизводительных вычислений (HPC) содержит 72 ядра Arm Neoverse Zeus, соединенных между собой с помощью ячеистой сети. Он также имеет уникальную подсистему памяти, состоящую из четырех стеков памяти HBM2E и четырех или шести обычных каналов памяти DDR5. С такой подсистемой памяти Rhea сможет извлечь выгоду из экстремальной пропускной способности, обеспечиваемой памятью HBM2E, а также большой емкости памяти, обеспечиваемой DDR5.

Хотя процессор Rhea обещает довольно серьезную производительность, не похоже, что он сам по себе сможет обеспечить суперкомпьютер производительностью более одного FP64 ExaFLOPS, по крайней мере, с разумным энергопотреблением. Поэтому имеет смысл сочетать ЦП с ускорителями HPC или вычислительными графическими процессорами, такими как AMD Instinct MI250X или его преемниками. SiPearl также подразумевает, что вычислительные графические процессоры AMD не будут единственным выбором для операторов суперкомпьютеров, использующих Rhea.

«Мы приветствуем это сотрудничество с AMD, которое уже много лет способствует инновациям на рынке высокопроизводительных вычислений, — сказал Филипп Ноттон, генеральный директор и основатель SiPearl. «Это новое сотрудничество с мировым лидером еще больше обогатит наше совместное предложение нашего микропроцессора для высокопроизводительных вычислений в сочетании с партнерскими решениями для ускорения. Предоставляя более широкий выбор для конечных пользователей европейских суперкомпьютеров, оно позволит Европе решать серьезные проблемы нашего времени, такие как искусственные интеллект, моделирование климата и медицинские исследования».

Процессор SiPearl Rhea в настоящее время внедряется компанией Open-Silicon Research, контрактным разработчиком чипов из Индии. Процессор будет производиться TSMC по технологическому процессу N6 (класс 6 нм) в 2023 году.

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«Поскольку миру по-прежнему требуется более высокая вычислительная производительность для следующих открытий, которые изменят наше общество, AMD рада сделать еще один шаг вперед в европейской экосистеме вместе с SiPearl, чтобы совместно предложить четкий путь для удовлетворения спроса на экзафлопсные суперкомпьютеры в Европе».