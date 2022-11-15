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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Nvidia заявила о двух разных производителях 16-контактных адаптеров питания для RTX 4090
Оба производителя используют разные контакты
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Когда появилась информация о проблемах с расплавлением и перегревом адаптеров питания 12VHPWR, поставляемых с видеокартами Nvidia GeForce RTX 4090, компания Nvidia на удивление промолчала и лишь сообщила, что начала проводить расследование. В последние несколько дней компания стала более откровенной в отношении этой проблемы и сообщила, что закупает адаптеры у двух производителей. 

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Габриэле Горла, технический директор Nvidia, сообщил «Igor's Lab», что Nvidia покупает адаптеры питания 4-к-1 12VHPWR (четыре восьмиконтактных на один 12-контактный) у двух компаний: Astron и NTK. Хотя оба адаптера разработаны в соответствии со спецификациями, определенными органом по стандартизации PCI-SIG, они все же немного отличаются внутренне, поскольку используют немного разные контакты. Astron, по-видимому, использует пружинные контакты с двумя прорезями, тогда как NTK использует длинные пружинные контакты с одной прорезью, которые имеют меньшее сопротивление и легче отсоединяются.  

По данным «Igor's Lab», Zotac и Gigabyte заявили, что адаптер от NTK менее подвержен сбоям даже после нескольких циклов сопряжения. Astron утверждает, согласно Nvidia, что ее адаптер работает в соответствии со спецификациями (т. е. его сопротивление ниже 1,5 мОм). Между тем, как указывает Igor's Lab, адаптер Astron 12VHPWR имеет толстые провода 14AWG, жестко припаянные к площадкам толщиной 2 мм ^ 2, что является единой точкой отказа, особенно для контактов на краях адаптера. 

Пока «Igor's Lab» подробно рассказывает, как отличить адаптеры от Astron и NTK, невозможно сказать, какой из них будет поставляться вместе с GeForce RTX 4090. Между тем, в отчете говорится, что Nvidia продолжит использовать адаптеры 3-к-1 12VHPWR от Astron и NTK, поставляемые с GeForce RTX 4080, но будет использовать адаптеры 12VHPWR 2-к-1 от только NTK с видеокартами GeForce RTX 4070 Ti. 

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Подводя итог, можно сказать, что может быть несколько возможных причин, по которым адаптеры 12VHPWR от Nvidia могут плавиться и перегреваться. По словам источников «Igor's Lab», адаптеры Nvidia производства NTK значительно реже выходят из строя. Тем не менее ни одна компания официально не предоставила эту информацию, так что относитесь к ней с долей скептицизма.

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#nvidia #rtx 4090
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