Доходы компании находятся на рекордном уровне

GlobalFoundries, дочерняя компания AMD, которая стала публичной в 2021 году и производит достаточно микросхем, чтобы стать четвертым по величине производителем полупроводников в мире, объявила о приостановке найма и начале сокращения рабочих мест. Эта новость появилась на прошлой неделе в отчете о прибылях и убытках, о котором сообщило агентство Bloomberg, является частью программы по снижению операционных расходов компании на 200 миллионов долларов в год.

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В объявлении о доходах ранее в этом месяце компания, стоимость которой после размещения акций в октябре 2021 года оценивается в 25 миллиардов долларов, сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах, побив новый рекорд по выручке с цифрой в 2,1 миллиарда долларов, что на 22% больше, чем в прошлом году. Тем не менее руководство также заявило, что спрос на чипы в 2023 году замедлится, и в текущем квартале ожидается незначительный рост или его отсутствие. По словам ее финансового директора Дейва Ридера, компания стремилась сдержать расходы и выдвинуть запланированные «инициативы», которые обеспечили бы ежегодную экономию в размере 200 миллионов долларов, но основная часть этого была бы получена за счет сокращения расходов.

GlobalFoundries, производящая чипы для Qualcomm и MediaTek, подтвердила Bloomberg об увольнениях и приостановке найма, но не вдавалась в подробности, например, сколько рабочих мест будет затронуто или на какие части компании это распространяется.

«Некоторые из наших клиентов попросили скромно скорректировать некоторые из своих поставок в 2023 году в сторону понижения, особенно в отношении первой половины 2023 года», — сказал генеральный директор доктор Томас Колфилд, открывая отчет о прибылях и убытках. Затем в цитате, опубликованной для СМИ, было продолжено: «В третьем квартале команда GF продолжала выполнять свои обязательства перед клиентами и акционерами, несмотря на сохраняющиеся макроэкономические и геополитические проблемы».

Он добавил: «Отгрузка 637 000 плат в эквиваленте 300 мм стала рекордной для GF, увеличившись на 5% по сравнению с прошлым годом. Наша выручка выросла на 22% по сравнению с прошлым годом, и мы получили рекордную валовую, операционную и чистую прибыль, добившись значительного прогресса в нашей долгосрочной финансовой модели. Мы остаемся на пути к тому, чтобы обеспечить рост прибыли».

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GlobalFoundries также объявила, что продаст свой завод в штате Нью-Йорк компании Onsemi по сделке на сумму 430 миллионов долларов. На заводе, который IBM использовала до прихода GlobalFoundries, работает 1000 человек. Теперь они перейдут к новому владельцу, хотя неясно, будут ли они учтены при увольнениях. Фирма также получила 30 миллионов долларов федерального финансирования для продвижения «инноваций и производства» чипов из нитрида галлия на кремнии следующего поколения на своем заводе в Вермонте.