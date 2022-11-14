Владельцы блоков питания ROG Thor и Strix в Китае первыми воспользуются этой политикой

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Asus Republic of Gamers (ROG) объявила, что пользователи некоторых блоков питания могут бесплатно получить официальный 16-контактный кабель питания для «большего спокойствия». Должно быть, речь идет о разъеме, у которого кабели питания, подключенные к флагманской видеокарте Nvidia GeForce RTX 4090, как сообщается, достаточно часто плавятся. Уведомление о раздаче бесплатных 16-контактных кабелей было опубликовано сегодня на официальных каналах социальных сетей Asus ROG в Китае, например, на Bilibili.

На изображении выше показано, что Asus ROG предлагает 16-контактный кабель питания владельцам блоков питания серии Strix (слева) и блоков питания Thor первого поколения (справа). Она характеризует свои действия как «отдачу лояльным пользователям» и предлагает всем желающим подать заявку на бесплатный официальный 16-контактный кабель через канал Asus ROG WeChat.

В пояснительном тексте Asus ROG China выделяет некоторые важные положения и условия, прежде чем потоки людей начнут просить бесплатный кабель. В нем говорится, что владельцы блоков питания Asus ROG Thor и Strix первого поколения могут подать заявку на бесплатный кабель, если их блок питания рассчитан на выходную мощность 850 Вт или выше. Однако Asus не игнорирует владельцев блоков питания ROG Strix 750W. Если у вас есть один из этих блоков питания, компания запрашивает подтверждение покупки графического процессора GeForce RTX 40, чтобы иметь право на бесплатный официальный кабель. Asus считает, что «750 Вт действительно мало», но этого может быть достаточно для RTX 4080 или RTX 4070 Ti с 16-контактными разъемами питания.

Блоки питания Asus ROG нового поколения с более высокой мощностью, такие как Thor II, должны уже в стандартной комплектации поставляться с 16-контактными разъемами в модульном комплекте кабелей, но перед покупкой ознакомьтесь с техническими характеристиками конкретного продукта.

Для тех, кто не следит за неудачной ситуацией у Nvidia с разъемами, обычно считается, что официальные 16-контактные кабели питания, поставляемые с блоками питания (а не комплектные адаптеры графического процессора), с меньшей вероятностью будут страдать от проблем плавления, хотя, по-видимому, уже были один или два случая.

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Мнений о коннекторе почти столько же, сколько технических экспертов на YouTube. Так что пока еще нужно ждать официального анализа и / или рекомендаций от Nvidia или авторитетных AIB-партнеров. Сегодня было краткое заявление Nvidia о двух производителях 16-контактных адаптеров питания, однако они, должно быть, все еще очень заняты расследованием и составлением отчета.