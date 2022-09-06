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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
iGPU Raptor Lake догоняет AMD Vega 10 в тесте OpenGL
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В сети опубликовали результаты тестов, показывающие производительность встроенного графического процессора Intel Raptor Lake 13-го поколения. Пользователь Benchleaks из Твиттера заметил результат теста Geekbench OpenCL. Он сравнил 9498 баллов с результатами Nvidia GeForce RTX 3070, отметив, что iGPU был примерно на 93% слабее в диапазоне тестов Geekbench OpenCL.

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Онлайн-обозреватель результатов предоставляет схематический эскиз системы HP, в основном смещенный в сторону части ЦП процессора. Это говорит о том, что Intel Core i9-13900 имеет 24C / 32T (как и ожидалось), базовую тактовую частоту 2 ГГц и максимальную частоту 5,3 ГГц. Кроме того, в технических характеристиках отмечено, что у процессора Raptor Lake имеется 36 МБ кэш-памяти L3.

Что касается характеристик графического процессора, представленных Geekbench, то их очень мало, но заявлено, что у встроенного графического процессора задействовано 32 EU, и он работает на максимальной частоте 1,65 ГГц. Напротив, его предшественник Core i9-12900 использует Intel UHD Graphics 770. В этом случае можно отметить, что количество EU остается неизменным, но для Raptor Lake произошло увеличение максимальной частоты на 100 МГц. Таким образом, у Raptor Lake отмечается увеличение в производительности iGPU на 6,5%.

С прибавкой к максимальной тактовой частоте iGPU на 6,5% можно было бы ожидать большего от iGPU Raptor Lake. Его лучший на 2,6% результат не совсем соответствует его потенциалу на бумаге. Тем не менее этого, вероятно, будет достаточно, и он не будет слабее AMD Vega 10 или Nvidia MX350.

Конечно, iGPU намного медленнее по сравнению с GeForce RTX 3070. Тем не менее в Geekbench OpenCL он немного затмевает старичков, таких как Radeon RX 540 или GeForce GTX 750. Наконец, это все же предварительные тесты, проведенные неизвестными пользователями, поэтому финальная версия может иметь совсем другие результаты.

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Запуск семейства процессоров Intel Raptor Lake должен начаться в ближайшие недели, вероятнее всего, до конца октября. 

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#intel #raptor lake #intel 13-gen #igpu
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