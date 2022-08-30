Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD представила процессоры Zen 4 Ryzen 7000

Процессоры поступят в продажу 27 сентября по цене от 299 долларов
[ ] для раздела Блоги
+
3090 за 90 тр в Ситилинке
-20 000р на 3080 ASUS = дешевле Palit
-30% на 6700XT ASUS
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр

AMD представила свою линейку 5-нм процессоров Ryzen 7000, подробно рассказав о четырех новых моделях, начиная от 16-ядерного флагмана Ryzen 9 7950X за 699 долларов, который, по утверждению AMD, является самым быстрым процессором в мире, до шестиядерного Ryzen 5 7600X за 299 долларов – самая низкая планка входа в первое семейство процессоров Zen 4.

Ryzen 7000 знаменует собой первые 5-нм чипы x86 для настольных ПК, но новейшие чипы AMD не имеют большего количества ядер, чем модели предыдущего поколения. Тем не менее частоты достигают 5,7 ГГц — впечатляющее улучшение на 800 МГц по сравнению с предыдущим поколением — в сочетании с улучшением IPC до 13% благодаря новой микроархитектуре Zen 4. Это приводит к улучшению однопоточной производительности на 29% по сравнению с чипами предыдущего поколения. Эта более высокая производительность также распространяется на многопоточные рабочие нагрузки: AMD заявляет о повышении производительности до 45% в более требовательных приложениях.

Также AMD заявляет, что эти новые чипы обеспечивают огромный прирост в производительности по сравнению с моделями предыдущего поколения: на 29% быстрее в играх и на 44% выше производительность в приложениях для повышения производительности. Сравнивая чипы Intel, AMD утверждает, что высокопроизводительный 7950X в целом на 11% быстрее в играх, чем самый быстрый чип Intel, 12900K, и что даже бюджетный Ryzen 5 7600X превосходит 12900K на 5% в играх. 

реклама

Процессоры Ryzen 7000 поступят на рынок 27 сентября, и к ним присоединится новое поколение оперативной памяти DDR5, поддерживающее новые профили EXPO (расширенные профили для разгона). Партнеры AMD также предложат новую линейку материнских плат — они будут иметь новый сокет AM5, который, по словам AMD, будет поддерживаться до 2025 года. Эти материнские платы поддерживают память DDR5 и интерфейс PCIe 5.0, благодаря чему семейство Ryzen соответствует последним стандартам подключения.

Чипсеты X670 Extreme и стандартный X670 появятся первыми в сентябре, а более бюджетные варианты B650 поступят на рынок в октябре. Это включает в себя недавно анонсированный чипсет B650E, который имеет PCIe 5.0, а также чипсет B650, являющийся вариантом более низкого уровня.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Линейка Ryzen 7000 также включает встроенную графику RDNA 2 для всех процессоров в стеке, впервые в семействе Ryzen. Эти новые iGPU предназначены для обеспечения основного вывода на дисплей, поэтому они не подходят для игр. Однако эта функция действительно улучшает позиции Ryzen в нескольких сегментах рынка.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd новинки новинка ryzen 7000
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
25
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
11
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
19
Главные игры августа 2022 года
17
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
34
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
29
Ретроклокинг: история Super HEDT
44

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
26 августа 2022 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Coca-Cola в России не исчезнет, а просто будет продаваться под новым брендом
44
Россияне активно закупаются электроникой на AliExpress в период повышенных таможенных лимитов
14
SpaceX расплавила еще один ракетный двигатель в рамках агрессивной кампании по запуску
5
Китай готовится к "сами знаете чему" - внесены поправки в закон о национальной обороне
27
На что способен самый быстрый российский 16-ядерный процессор Эльбрус-16С в Cyberppunk 2077
41
Американский беспилотник-рекордсмен Zephyr попал в "засекреченное крушение"
10
Создана криптовалюта-паразит Эфира под названием Ethereum PoW (ETHW) – монету уже можно купить
10
Оптимальные видеокарты NVIDIA лета 2022г по мнению автора Overclockers – 6 GPU на любой кошелёк
11
Народный AMD Ryzen 5 7600X в играх обходит Core i9-12900K в среднем на 5 % — официальные слайды
83
Слайды официальной презентации AMD Ryzen 7000 — рост IPC на 13 %, до 5.7 ГГц, цены от $299 до $699
10
Apple упростила слежку за пользователями благодаря режиму "Lockdown"
+
AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000 на Socket AM5
142
RTX 4070 может разочаровать сравнительно малым приростом быстродействия и скромным объёмом памяти
22
Илон Маск предлагает запустить все атомные электростанции на полную мощность
4
Подробности о Zen 4 — более чем в 1.5 раза больше транзисторов и проблемы с нагревом Ryzen 7000
12
Поддельные внешние SSD-диски на 30 TБ заполонили Aliexpress
6
Материнские платы на чипсете B650E для Ryzen 7000 станут лучшим выбором практичного пользователя
19
Производительность GeForce RTX 4060 Ti в 3DMark Time Spy Extreme аналогична RTX 3080
21
AMD Ryzen 9 7950X имеет максимальную тактовую частот 5,85 ГГц
20
Анонсирована приключенческая игра Under the Waves от создателей Detroit: Become Human
+

Популярные статьи

Продажа видеокарт майнерам - бизнес от которого невозможно отказаться, но нужно пережить POS
34
Почему AMD - плохая платформа для тестирования
141
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 2
1
Мои впечатления от игры Dead Space. Часть 1
17
Очень краткий обзор SSD Apacer AS350X 512GB AP512GAS350XR-1
15
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
47

Сейчас обсуждают

Propretor
12:58
Разработка концерна "Калашников" - дрон КУБ-БЛА, может быть принят на вооружение РА
Manager
12:58
7950X на 62% быстрее, чем 12900K и на 44% энергоэффективней. Да еще и с AVX512 и PCI-E 5.0 NVME SSD дисками. И без этих ублюдочных мелких ядер, которые мешают многопоточным программам под Windows 10 н...
Анонс новых процессоров AMD Ryzen 7000 официально состоялся: характеристики, цены, начало продаж
ахахах
12:58
пошёл ежа последнего доедать
Курс рубля может обвалиться до 80 за $1– что ждёт экономику осенью и при чём тут голландская болезнь
Владислав Балякин
12:57
Ща понабегут те, кто мажут пальцем или кредиткой тонким слоем и будут доказывать, что термопаста берет на себя основную роль теплоотвода...
Noctua опубликовала рекомендации по нанесению термопасты на процессоры AMD Ryzen 7000
flyval
12:57
Курс рубля. Такого понятия вообще не существует! За рубль могут дать только в морду. Существует только курс денег.
Курс рубля может обвалиться до 80 за $1– что ждёт экономику осенью и при чём тут голландская болезнь
Propretor
12:56
Работают партизаны. Фашистским оккупантам жизни не дадут.
Разработка концерна "Калашников" - дрон КУБ-БЛА, может быть принят на вооружение РА
Александр
12:56
Просто Тесла решила пойти по стопам Майкрософт: сделать бета-тестеров которые еще и платят за это. А как Маск расхваливает какой классный у него FSD, то пусть и расплачивается за это.
Tesla предстоит ответить за участившиеся случаи ложного срабатывания системы автоматического торможения
IRanPast
12:56
Конечно cl14 не крутые тайминги
AMD официально представила линейку настольных процессоров Ryzen 7000 на Socket AM5
Нагил Ляку
12:55
"А меня за что? Это все Путин!"
Разработка концерна "Калашников" - дрон КУБ-БЛА, может быть принят на вооружение РА
ахахах
12:54
6 футбольных полей за раз выжигает солнцепёк,там если правильно их несколько штук таких подогнать,то можно и больше разом накрыть.Незря этот комплекс называют-ад на гусеницах
Курс рубля может обвалиться до 80 за $1– что ждёт экономику осенью и при чём тут голландская болезнь
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем