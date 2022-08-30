AMD представила свою линейку 5-нм процессоров Ryzen 7000, подробно рассказав о четырех новых моделях, начиная от 16-ядерного флагмана Ryzen 9 7950X за 699 долларов, который, по утверждению AMD, является самым быстрым процессором в мире, до шестиядерного Ryzen 5 7600X за 299 долларов – самая низкая планка входа в первое семейство процессоров Zen 4.

Ryzen 7000 знаменует собой первые 5-нм чипы x86 для настольных ПК, но новейшие чипы AMD не имеют большего количества ядер, чем модели предыдущего поколения. Тем не менее частоты достигают 5,7 ГГц — впечатляющее улучшение на 800 МГц по сравнению с предыдущим поколением — в сочетании с улучшением IPC до 13% благодаря новой микроархитектуре Zen 4. Это приводит к улучшению однопоточной производительности на 29% по сравнению с чипами предыдущего поколения. Эта более высокая производительность также распространяется на многопоточные рабочие нагрузки: AMD заявляет о повышении производительности до 45% в более требовательных приложениях.

Также AMD заявляет, что эти новые чипы обеспечивают огромный прирост в производительности по сравнению с моделями предыдущего поколения: на 29% быстрее в играх и на 44% выше производительность в приложениях для повышения производительности. Сравнивая чипы Intel, AMD утверждает, что высокопроизводительный 7950X в целом на 11% быстрее в играх, чем самый быстрый чип Intel, 12900K, и что даже бюджетный Ryzen 5 7600X превосходит 12900K на 5% в играх.

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Процессоры Ryzen 7000 поступят на рынок 27 сентября, и к ним присоединится новое поколение оперативной памяти DDR5, поддерживающее новые профили EXPO (расширенные профили для разгона). Партнеры AMD также предложат новую линейку материнских плат — они будут иметь новый сокет AM5, который, по словам AMD, будет поддерживаться до 2025 года. Эти материнские платы поддерживают память DDR5 и интерфейс PCIe 5.0, благодаря чему семейство Ryzen соответствует последним стандартам подключения.

Чипсеты X670 Extreme и стандартный X670 появятся первыми в сентябре, а более бюджетные варианты B650 поступят на рынок в октябре. Это включает в себя недавно анонсированный чипсет B650E, который имеет PCIe 5.0, а также чипсет B650, являющийся вариантом более низкого уровня.

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Линейка Ryzen 7000 также включает встроенную графику RDNA 2 для всех процессоров в стеке, впервые в семействе Ryzen. Эти новые iGPU предназначены для обеспечения основного вывода на дисплей, поэтому они не подходят для игр. Однако эта функция действительно улучшает позиции Ryzen в нескольких сегментах рынка.