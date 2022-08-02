Rocket 4 Plus G будет начинаться с 1 ТБ с максимальной емкостью до 4 ТБ

Sabrent анонсировала новый твердотельный накопитель NVMe под названием Rocket 4 Plus G с совершенно новой прошивкой твердотельного накопителя, оптимизированной для рабочих нагрузок DirectStorage. Sabrent обозначает свою прошивку «O2», что, по-видимому, является прошивкой «I/O +» от Phison, которую она будет предоставлять своим OEM-производителям, таким как Sabrent, для своих дисков. Это делает Sabrent Rocket 4 Plus G первым твердотельным накопителем, ориентированным на DirectStorage.

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API DirectStorage позволит загружать поддерживающие игры за несколько секунд, однако он также обеспечит улучшение работы SSD во всех типах задач, связанных с хранилищем. Первая игра Forspoken с поддержкой DirectStorage появится не раньше января 2023 года.

Sabrent не поделилась полными характеристиками, но объявила цены, объем памяти и скорость. Rocket 4 Plus G будет начинаться с 1 ТБ с максимальной емкостью до 4 ТБ. Но цены высоки: модель на 1 ТБ стоит от 169,99 долларов, на 2 ТБ — 299,99 долларов, а на 4 ТБ — 699,99 долларов. За эти деньги вы получаете быстрый накопитель со скоростью более 7 Гбит/с благодаря флэш-памяти TLC 3D NAND.

При желании можно также приобрести радиатор за 29,99 долларов, если вашему диску требуется дополнительное охлаждение. По иронии судьбы, это делает накопитель (наряду со скоростью 7 Гбит/с) отличным кандидатом в качестве вторичного игрового накопителя для PlayStation 5.

Sabrent рекламирует свою прошивку O2 с большим количеством наворотов. Sabrent заявляет, что новая прошивка O2 была оптимизирована для обеспечения превосходного взаимодействия для повышения производительности, без компромиссов в отношении долговечности.

Microsoft DirectStorage API был запущен всего несколько месяцев назад и обещает повысить игровую производительность в поддерживаемых играх. Эта технология позволяет SSD передавать данные непосредственно на графический процессор через шину PCIe, не требуя обхода ЦП и внутренней памяти для распаковки. Эта технология должна серьезно сократить время загрузки игр и улучшить потоковую передачу текстур и ресурсов для игр, требующих такого типа потоковой передачи, например, Call of Duty Warzone.

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Microsoft не объявляла о каких-либо строгих требованиях к твердотельным накопителям NVMe для DirectStorage, за исключением того факта, что для использования этой технологии вам понадобится твердотельный накопитель NVMe.