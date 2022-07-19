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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
AIDA64 добавила поддержку Zen 4 AVX-512 и Nvidia RTX 4090
AIDA64 выпустила крупное обновление
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Одна из самых популярных в мире программ для диагностики и составления отчетов, AIDA64, только что получила крупное обновление. Недавно выпущенная версия программного обеспечения v6.75 обеспечивает поддержку будущих процессоров AMD Zen 4 и материнских плат AM5, с которыми они будут работать. Однако это не все, поскольку также была добавлена поддержка грядущей GeForce RTX 4090 от Nvidia. Эти дополнения обеспечивают поддержку некоторых, вероятно, крупнейших аппаратных релизов года, и показывают, насколько ближе эти продукты стали к своему выходу.

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Помимо улучшенной поддержки AMD Zen 4 — самого важного выпуска ЦП компании за последние годы — в AIDA64 v6.75 добавлены предварительные 64-битные многопоточные тесты, оптимизированные для архитектуры AVX-512 и AVX2. Напомню, что от AVX-512 Intel отказалась с выпуском Alder Lake. В выпуск также добавлена подробная информация о наборе микросхем для встроенного контроллера памяти новых процессоров AMD.

К сожалению, не так много деталей, которые можно почерпнуть из добавленной поддержки грядущей RTX 4090 от Nvidia. Про видеокарту говорили, что она обеспечивает повышение производительности на 30% по сравнению с RTX 3090 Ti. Обратите внимание, что вся циркулирующая в настоящее время информация — не что иное, как предполагаемые утечки и соленые слухи, поэтому соответствующим образом скорректируйте свои ожидания. Тем не менее добавление многопоточных тестов OpenCL GPGPU, графического процессора, подробностей OpenGL и GPGPU, мониторинга температуры и охлаждения для этой конкретной видеокарты является четким сигналом о ее приближении к выпуску.

Помимо поддержки следующей жемчужины устройств Nvidia, последняя версия AIDA64 расширяет поддержку диагностики для множества графических карт как AMD, так и Nvidia.

Со стороны AMD FinalWire перечисляет AMD Radeon 6700, Radeon Pro W6600, Radeon RX 6650 XT, Radeon RX 6750 XT, Radeon RX 6950 XT и AMD Rembrandt SoC. Китайские дискретные графические процессоры также пользуются популярностью — в частности, Glenfly Arise, который на бумаге должен быть примерно эквивалентен Nvidia GTX 1630. Наконец, заявлена улучшенная поддержка видеокарт Nvidia, а именно: GeForce GTX 1630, GeForce MX570 A, GeForce RTX 3050 OEM, GeForce RTX 4090, H100 96 ГБ, RTX A500, RTX A1000, RTX A2000 8 ГБ, RTX A3000 12 ГБ, RTX A4500, RTX A5500, T550.

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Последние дополнения FinalWire к AIDA64 v6.75 применимы ко всему программному пакету Tits, к продуктам Extreme, Engineer, Business и Network Audit.

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