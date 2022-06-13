Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
OnePlus может выпустить третью флагманскую модель 2022 года
Смартфон займет промежуточное место между OnePlus 10 Pro и OnePlus 10R
анонсы и реклама
3060 MSI Gaming дешевле 60тр
<b>3080 Gigabyte Gaming дешевле 100тр</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3070Ti MSI Gaming дешевле 90 тр

Похоже, что OnePlus может выпустить свой третий флагманский смартфон 2022 года — OnePlus 10/10T. Ходят слухи, что третья модель находится где-то между уже выпущенными OnePlus 10 Pro и OnePlus 10R.

реклама

OnePlus 10 Pro, выпущенный ранее в этом году, стал надежным флагманом на Android с отличной производительностью и потрясающей камерой. Как сообщил HotHardware всего несколько дней назад, 15 июня 2022 года компания выпустит обновленную модель OnePlus Pro в Северной Америке, которая будет иметь 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, что вдвое больше встроенного хранилища текущей модели. Теперь OnePlus, как говорят, выпускает еще один вариант своего последнего флагманского телефона, который, как считается, будет назван OnePlus 10 (или 10T).

Типстер Йогеш Брар (@heyitsyogesh) сотрудничал с OnSiteGo, чтобы поделиться характеристиками и фотографиями предполагаемого будущего смартфона. Источники OnSiteGo предполагают, что OnePlus 10 может перейти с процессора Dimensity 9000 на процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и будет работать под управлением Android 12 из коробки с OxygenOS 12. 

Другие просочившиеся характеристики включают 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частоту обновления экрана 120 Гц. Он также должен иметь сканер отпечатков пальцев на дисплее и стереодинамики. Однако одной функции, которой, похоже, не будет в телефоне – это ползунок оповещений OnePlus.

Фронтальная камера заявлена как 32-мегапиксельная и записывает видео до 1080p при 30 кадрах в секунду. На задней панели телефона будет 50-мегапиксельная основная камера с OIS, 16-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельная макрокамера. Задняя камера должна позволять записывать видео до 4K 60 кадров в секунду.

Что касается батареи, смартфон, как утверждается, поддерживает быструю зарядку мощностью 150 Вт, что выше, чем у OnePlus 10 Pro, который может заряжаться только при мощности 80 Вт. Он будет питаться от аккумулятора емкостью 4800 мАч, но, к сожалению, он не будет поддерживать беспроводную зарядку. 

Предполагается, что он будет предлагаться в двух вариантах: 128-гигабайтная версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256-гигабайтная версия с 12 ГБ оперативной памяти. Возможно, поэтому OnePlus решила выпустить еще одну версию своего OnePlus 10 Pro с 256 ГБ встроенной и 12 ГБ оперативной памяти.

анонсы и реклама
-33% на RTX 3080 Gigabyte
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
-32% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр
-25% на RX 6700 XT ASUS
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

OnePlus 10/10T должен плотно вписаться между более дорогим OnePlus Pro и менее эффектным OnePlus 10R как по характеристикам, так и по цене. Хотя, если утечки верны, внутри у него будет более мощная мобильная SoC по сравнению с 10 Pro. Как и в случае любой утечки, все предполагаемые характеристики могут измениться в лучшую или худшую сторону до того, как смартфон действительно выпустят в продажу. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#android #oneplus #новинки #новинка #слухи #утечка #утечки #слух #oneplus 10 pro #oneplus 10
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung запустила продажи Smart Monitor M8 в Индии
Bethesda Game Studios на презентации показала первый официальный геймплей Starfield
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин находится в шаге от прихода криптозимы, а спасти майнеров может Россия и дешёвое электричество
+
Курс эфира обвалился на фоне переноса PoS – майнеры продолжат добывать криптовалюту на видеокартах
+
Бюджетные видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ – GeForce GTX 1650 скинула 20% за неделю
+
Ethereum обрушился до 1,500 долларов за монету
+
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным – GeForce RTX 3070 Ti стоит 70 000р
+
Драйверы AMD и NVIDIA с WDDM 3.1 доступны в Windows 11 22H2 — Radeon RX в OpenGL быстрее до 55%
+
В магазинах РФ продолжают снижаться цены на видеокарты
+
Samsung и TSMC грозит неоновый голод – санкции против РФ могут привести к дефициту процессоров и видеокарт
+
NVIDIA обновила даты выхода GeForce GTX 1630 и RTX 40
+
Sapphire начала продавать майнерские видеокарты геймерам – несуществующий GPU Radeon 6700
+
В РФ поступила первая партия iPhone 13 Pro по параллельному импорту: цены стартуют со 130 тыс. руб.
+
Вышла открытая бета Симулятора Сборщика ПК 2
+
Представлен процессор Intel «Meteor Lake-P» с 6 производительными и 8 эффективными ядрами
+
Tachyum представила 128-ядерный процессор мощностью 950 Вт
+
Обновления повысят системные требования Resident Evil 7 и ремейков Resident Evil 2 и 3
+
PornHub уволил единственного сотрудника в России из-за санкций
+
Глава NVIDIA назвал Россию значимым рынком для игрового сегмента
+
Исследователи тестируют экспериментальный суперкомпьютер RISC-V
+
Анонсирована The Constructors — необычная градостроительная стратегия с реалистичным вниманием к деталям
+
Трейлер и геймплейное видео Evotinction — стелс-боевика про борьбу с обезумевшим ИИ
+

Популярные статьи

Считаем выгодность майнинга в июне 2022
+
Сенсор на 4МП в 16МП камере за 430$ от FUJIFILM, или как зарабатывают на интерполяции
+
Модернизируем старые кулеры - добавляем поддержу сокета 1700 и не только
+
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Pavelshakh
16:23
Товарищ, ты хоть эмиссию настраивал на разные типы материалов, чтобы замеры нормальные были? У тебя проблемы с головой, если ты доказываешь что-то человеку, намного более компетентному судя по вашему ...
Собираю простой кондиционер из элемента Пельтье TEC-12706, чтобы разогнать летнюю жару
VRoman
16:19
Поставили бы мотор помощнее, КПД бы повысился с дальностью пробега.
Электромобиль с солнечными батареями Lightyear 0 уже доступен для заказа
Мать шешенбека
16:17
зелот прекращай
Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
mandysee
16:15
Ни в одной подсанкционной стране никто ничье место не занял, а импортозамещение не сработало. В Иране сейчас живут ХУЖЕ, чем 40 лет назад. пилят оставшиеся западные самолеты на запчасти, а параллельны...
Курс на Aliexpress вновь пошел на снижение
terenty79
16:09
это все из за хохлов. во первых все эти базы хохлядские аутсортиры ранее клепали. а сейчас из за работы сбу, они сливаются один за одним. во вторых реально, из за военной операции, многие it дриснули ...
Количество утечек баз данных российских компаний возрастает три месяца подряд
Мать шешенбека
16:08
ПОСТ, кек, ты шо говел? православный шеша
Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
Мать шешенбека
16:07
на каком пуле майнил? скинь скрин с кошелем, можешь потереть его
Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
RadeoForce
16:04
не ругайте гармониста, он играет, как умеет
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
RadeoForce
16:04
да понятно, что за тип этот автор. Пост для тех, кто его продолжает читать по незнанию
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
LastAtlant
15:59
К сведению автора алюминий и медь в водной среде это и есть проблема))
Собираю простой кондиционер из элемента Пельтье TEC-12706, чтобы разогнать летнюю жару
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем