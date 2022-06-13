Смартфон займет промежуточное место между OnePlus 10 Pro и OnePlus 10R

Похоже, что OnePlus может выпустить свой третий флагманский смартфон 2022 года — OnePlus 10/10T. Ходят слухи, что третья модель находится где-то между уже выпущенными OnePlus 10 Pro и OnePlus 10R.

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OnePlus 10 Pro, выпущенный ранее в этом году, стал надежным флагманом на Android с отличной производительностью и потрясающей камерой. Как сообщил HotHardware всего несколько дней назад, 15 июня 2022 года компания выпустит обновленную модель OnePlus Pro в Северной Америке, которая будет иметь 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, что вдвое больше встроенного хранилища текущей модели. Теперь OnePlus, как говорят, выпускает еще один вариант своего последнего флагманского телефона, который, как считается, будет назван OnePlus 10 (или 10T).

Типстер Йогеш Брар (@heyitsyogesh) сотрудничал с OnSiteGo, чтобы поделиться характеристиками и фотографиями предполагаемого будущего смартфона. Источники OnSiteGo предполагают, что OnePlus 10 может перейти с процессора Dimensity 9000 на процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и будет работать под управлением Android 12 из коробки с OxygenOS 12.

Другие просочившиеся характеристики включают 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частоту обновления экрана 120 Гц. Он также должен иметь сканер отпечатков пальцев на дисплее и стереодинамики. Однако одной функции, которой, похоже, не будет в телефоне – это ползунок оповещений OnePlus.

Фронтальная камера заявлена как 32-мегапиксельная и записывает видео до 1080p при 30 кадрах в секунду. На задней панели телефона будет 50-мегапиксельная основная камера с OIS, 16-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 2-мегапиксельная макрокамера. Задняя камера должна позволять записывать видео до 4K 60 кадров в секунду.

Что касается батареи, смартфон, как утверждается, поддерживает быструю зарядку мощностью 150 Вт, что выше, чем у OnePlus 10 Pro, который может заряжаться только при мощности 80 Вт. Он будет питаться от аккумулятора емкостью 4800 мАч, но, к сожалению, он не будет поддерживать беспроводную зарядку.

Предполагается, что он будет предлагаться в двух вариантах: 128-гигабайтная версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256-гигабайтная версия с 12 ГБ оперативной памяти. Возможно, поэтому OnePlus решила выпустить еще одну версию своего OnePlus 10 Pro с 256 ГБ встроенной и 12 ГБ оперативной памяти.

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OnePlus 10/10T должен плотно вписаться между более дорогим OnePlus Pro и менее эффектным OnePlus 10R как по характеристикам, так и по цене. Хотя, если утечки верны, внутри у него будет более мощная мобильная SoC по сравнению с 10 Pro. Как и в случае любой утечки, все предполагаемые характеристики могут измениться в лучшую или худшую сторону до того, как смартфон действительно выпустят в продажу.