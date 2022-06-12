NVIDIA GeForce GTX 1630 откладывается на неопределенный срок, запуск серии RTX 40 откладывается на месяц

В сети появилась обновленная информация о предстоящем запуске серий GeForce GTX 1630 и RTX 40, подтвержденная несколькими источниками.

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NVIDIA планировала выпустить свою видеокарту GTX 1630 на следующей неделе, но всего несколько дней назад компания обновила график эмбарго на эту модель. Согласно некоторым источникам, NVIDIA разослала партнерам по совету директоров письмо с новой датой эмбарго, указанной как «необходимо определить». Перенос объясняется проблемами с обеспечением необходимыми компонентами.

Стоит отметить, что GTX 1630 «GTMK» (комплект для выхода на рынок) был предоставлен 31 мая, и AIB-партнеры уже выпустили первые видеокарты, которые проходят проверку. Дизайн упаковки также был доработан и утвержден. Партнеры Правления в настоящее время ожидают обновленной информации о дате запуска.

Кроме того, было выпущено обновление дат запуска серии RTX 40. Согласно последней информации, запуск RTX 4090 был отложен на месяц с августа на сентябрь, RTX 4080 — на октябрь и RTX 4070 — на ноябрь. Важно отметить, что это не исключает возможного анонса раньше.

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Как упоминалось ранее, эти даты не являются конечными. Ситуация на рынке графических процессоров быстро меняется, и теперь стимулом является продажа как можно большего количества видеокарт RTX 30 до того, как RTX 40 станет доступна. AIB-партнеры ожидают снижения цен на серию RTX 30, но NVIDIA пока не подтвердила такие планы.