Дихара Виджетунга решил добавить трассировку пути в 21-летнюю игру Return to Castle Wolfenstein

Старший инженер AMD по исследованиям и разработке графики разрабатывает проект, включающий классическую игру Return to Caste Wolfenstein и технологию, известную как трассировка пути.

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Дихара Виджетунга вносит улучшения в ioRTCW, пользовательскую версию Return to Castle Wolfenstein с поддержкой DirectX12. Его работа в первую очередь связана с добавлением трассировки пути в эту 21-летнюю игру.

Вчера создатель этого проекта поделился в Твиттере несколькими скриншотами, демонстрирующими использование улучшенных теней и освещения. Однако проект все еще находится на ранней стадии, и можно заметить, что некоторые игровые элементы даже не предназначены для излучения света (например, факелы).

«Я так рад объявить о своем новом проекте, Wolf PT: трассировка пути в реальном времени для Return to Castle Wolfenstein.

На основе iortcw с пользовательским бэкендом DX12. Проект пока находится на раннем этапе разработки, так что вот несколько сравнительных снимков. Ожидайте больше в ближайшее время!» – пишет Дихара Виджетунга (@diharaw94).

Трассировка пути — это метод, основанный на трассировке лучей, который включает трассировку одного луча от начала до конечной точки. Трассировка пути улучшает этот эффект, добавляя случайное отражение нескольких лучей нелинейным образом. Алгоритм вычисляет, сколько раз одиночный луч может отразиться, пока не исчерпает свой предел освещенности, но он несет информацию о цвете света на своем пути, создавая более реалистичные эффекты.

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Как уже упоминалось, этот проект все еще находится на ранней стадии, и добавление трассировки пути в полную игру может занять много времени. Можете подписаться на аккаунт Дихары, если хотите узнать о последних событиях ремастера Castle Wolfenstein.