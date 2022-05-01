Достойный процессор менее чем за 300 долларов

Intel Core i5-12600K стал самым продаваемым процессором на сайте Newegg и сейчас занимает первое место в таблице лидеров. Кроме того, Core i5-12600K — один из лучших процессоров для игр по цене 277,99 долларов. Цена менее 300 долларов в сочетании с новой микроархитектурой Intel Alder Lake дает Core i5-12600K явное преимущество перед более дорогими аналогами AMD Zen 3, при этом он дешевле таких процессоров, как Ryzen 7 5700X и Ryzen 7 5800X, на 20 долларов и 80 долларов соответственно — на момент написания этой статьи.

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Игровые возможности Core i5-12600K довольно хороши для его рекомендованной розничной цены в 289 долларов. Благодаря новой гибридной микроархитектуре Intel Alder Lake процессоры Core i5-12600K имеют 19-процентное улучшение IPC по сравнению с процессорами 11-го поколения, более чем достаточную чистую вычислительную мощность, чтобы превзойти новейшие чипы Zen 3 от AMD в игровых приложениях. Исключением является лишь Ryzen 7 5800X3D.

Core i5-12600K, оснащенный памятью DDR4, в игровой производительности примерно на 11-12% лучше, чем очень популярный AMD Ryzen 5 5600X, который находится в том же ценовой категории от 200 до 300 долларов (хотя он и немного дешевле). Таким образом, даже при сравнении более дорогого AMD Ryzen 7 5800X с Core i5-12600K, производительность по-прежнему в пользу Intel, хотя он дешевле.

С ценой всего в 278 долларов на Newegg Intel предлагает пользователям довольно выгодную производительность процессора среднего класса с возможностями разгона и четырьмя дополнительными эффективными ядрами, чего нельзя сказать о младших аналогах Intel Core i5, например, Core i5-12400.

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Учитывая все это, неудивительно, что Core i5-12600K наконец занял первое место в списке бестселлеров Newegg. В настоящее время Newegg и Amazon предлагают Core i5-12600K по самой низкой цене в Интернете — 278 долларов. Но в качестве альтернативы Newegg также продает модель Core i5-12600KF по еще более низкой цене в 260 долларов. Единственное отличие варианта KF — отключение встроенной графики.