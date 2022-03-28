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Maingear представил новые игровые ПК на базе Core i9-12900KS
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В связи с тем, что дата запуска Intel Core i9-12900KS быстро приближается, партнеры Intel готовятся добавить новый процессор в свои готовые настольные компьютеры. Maingear является одним из первых, кто объявил об интеграции: 12900KS подходит для трех текущих конфигураций настольных компьютеров: VYBE, RUSH и R1 Razer Edition. 12900KS будет самой мощной конфигурацией ЦП Intel для каждого из этих готовых настольных компьютеров.

Vybe 

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Серия Vybe — это самая дешевая из готовых моделей Maingear, предназначенная для установки нового процессора. ПК построен на базе корпуса Mid-Tower ATX с боковой панелью из закаленного стекла, с вариантами воздушного охлаждения, универсальными жидкостными системами охлаждения и возможностью индивидуального контура. Стартовая цена Vybe составляет 1599 долларов за базовую комплектацию (не включая 12900KS).

R1 Razer Edition

R1 Razer Edition выходит на новый уровень благодаря корпусу Mid-Tower ATX Tomahawk A1 в стиле Razer из закаленного стекла с RGB-подсветкой снизу. Если вам нравится зеленая цветовая гамма Razer, этот ПК для вас. Единственными вариантами охлаждения являются воздушное охлаждение или жидкостный кулер AIO для процессора. Стартовая цена R1 Razer Edition составляет 1699 долларов (опять же без 12900KS).

Rush 

ПК Rush — это самая экстравагантная конфигурация Maingears из трех моделей, в которых будет использоваться 12900KS. ПК основан на корпусе Lian Li O11 Dynamic XL E-ATX Full Tower, закаленное стекло повсюду с возможностью установки множества дополнительных вентиляторов с RGB-подсветкой. Варианты для этой готовой сборки включают обычное воздушное охлаждение, а также система жидкостного охлаждения. Однако есть и опция установки сложной пользовательской конфигурации контура, которая поставляется с большой распределительной пластиной в передней части корпуса. Стартовая цена Rush составляет 2299 долларов (без 12900KS).

Maingear еще не добавила i9-12900KS в свою утилиту, поэтому пока неизвестно, сколько на самом деле будет стоить этот чип со всеми тремя готовыми сборками. Но официальная рекомендованная цена будет составлять 739 долларов, поэтому ожидайте дополнительного повышения цены примерно на 740 долларов за каждый из этих настольных компьютеров после выхода процессора.

12900KS должен официально появиться где-то 5 апреля, когда Intel запустит прямую трансляцию с обсуждением нового процессора. Процессор станет новым флагманским чипом Intel поколения Alder Lake, обладающим самыми высокими тактовыми частотами среди всех процессоров Alder Lake.

По оценкам, тактовая частота ядра составляет 5,5 ГГц для одного ядра, а также частота для всех ядер в турборежиме 5,2 ГГц. Согласно предварительным тестам, эти более высокие тактовые частоты делают 12900KS на 11% быстрее, чем стандартный 12900K в многопоточных тестах.

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На данный момент все основные характеристики основаны на утечках и не являются официальными. Узнать больше об официальных спецификациях этого процессора можно во время прямой трансляции Intel в начале следующей недели.

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