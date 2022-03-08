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Intel начнет поддерживать ECC-память на потребительских процессорах Alder Lake
Однако для этого нужен чипсет W680
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Впервые в истории Intel больше не отключает поддержку памяти ECC на своих стандартных потребительских процессорах, в данном случае на процессорах Core 12-го поколения Alder Lake. Однако для доступа к этой функции необходимо использовать чипсет W680.

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В течение многих лет рабочие станции начального уровня должны были полагаться на процессоры начального уровня Xeon серии E, чтобы получить поддержку ECC для обеспечения надежной работы с большими объемами памяти. Это было несколько спорным ограничением, потому что эти процессоры использовали тот же чип, что и процессоры линеек Core. Обычно единственным отличием, кроме поддержки ECC, было использование материнской платы уровня рабочей станции. 

В кратком описании чипсета Intel W680 четко указано, что новейшие процессоры Core поддерживают ECC. Так, согласно ему, технология (ECC) обеспечивает снижение количества ошибок, а также обеспечивает стабильность платформы. В сочетании с процессорами Intel линейки Core владельцы получат поддержку платформы Intel vPro, предназначенную для удаленного управления и администрирования.

Heise.de специально обратился к производителю чипов и получил подтверждение:

«Процессоры Core 12-го поколения поддерживают ECC в сочетании с чипсетом W680. Фактически, даже Core i9-12900K получает поддержку ECC в сочетании с W680». - сообщил представитель Intel.  

Говоря об Intel W680, необходимо отметить, что этот чипсет имеет практически те же характеристики, что и Z690, но, учитывая его рабочую специфику, в нем отсутствует поддержка разгона. Другие возможности, такие как поддержка PCIe 5.0 от ЦП, поддержка PCIe 3.0/4.0 от набора микросхем, порты SATA, логика Wi-Fi 6E, GbE, USB 3.2 Gen 2 и USB 3.2 Gen 2x2 — все это есть.

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Включение поддержки ECC на процессорах Intel Core несколько демократизирует рынок рабочих станций начального уровня, поскольку будет проще получить процессоры с поддержкой памяти ECC. Между тем, для Intel будет проще управлять своими запасами, поскольку ей больше не придется тестировать, упаковывать, транспортировать и носить с собой дюжину SKU под маркой Xeon, которые почти не отличаются от процессоров под маркой Core. В любом случае здесь выигрывают все.

#intel #intel 12-gen #w680
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